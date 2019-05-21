Бузова налякала шанувальників синцями: що трапилося

Скандальна російська зірка Ольга Бузова, яка раніше придбала дороге житло в елітному районі Москви, спантеличила шанувальників синцям.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому продемонструвала фоловерам травмовані ноги після концертів.

"Успіх – це не випадковість, як звикли думати деякі. Це величезна і важка робота, завзятість, працездатність, наполегливість, а іноді і біль. Але через цей біль, синці і втому я йду до своєї нової мети. І це того варто", – зізналася Бузова.

Шанувальники в коментарях були схвильовані травмами співачки, хоча і не обійшлося без шпильок і двозначних натяків.

"Як мені шкода твої коліна", "Не падай", "Після танців? Як ви так убили свої коліна", "Акуратніше", "Одужуй", "Стрибнула в натовп", "Мені навіть дивитися боляче на твої коліна. Шкода тебе", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно телеведуча Ксенія Собчак показала квартиру, в якій проживала Бузова. Світська левиця розкритикувала житло співачки, заявивши, що воно розташоване в "д*пі Москви".

Ольга Бузова Instagram @ buzova86

Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що Бузова придбала квартиру в елітному московському ЖК "Долина Сетунь", вартість якої становить майже мільйон доларів.

Концерти співачки, на яких вона викладається по повній під фонограму, часто критикують за несмак і вульгарність. Один із виступів закінчився для Бузової погано. Її вивели під руки зі сцени через велике навантаження.

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