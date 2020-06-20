Бужинська про відвідування Криму, політичні амбіції й особисте. Ексклюзивне інтерв'ю

Українська співачка Катерина Бужинська має чималі амбіції в політиці, проте її цікавить не просто українська політика, а доля України, яку вона готова представляти в Європі. За її словами, важливо допомагати державі, зокрема дітям-сиротам та дітям із малозабезпечених сімей, не словами, а ділом. Співачка активно займається оздоровленням дітей і їхнім культурним розвитком. Попри те, що мама Бужинської живе у Криму, артистка не була на окупованій території п'ять років. Також зірка розповіла, що не спілкується з російськими колегами.

Про відмінності карантину в Болгарії та в Україні, про секретні місця для подорожей батьківщиною та про успіхи дітей співачка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL.

Про карантин у Болгарії: відмінності з Україною

– Катерино, розкажіть, де ви провели перші місяці карантину? Адже ми знаємо, що до пандемії ви жили на дві країни: Україну та батьківщину чоловіка Дімітара Болгарію.

– Наш карантин проходить у Болгарії. Протягом перших місяців ми всі були в дивному стані, адже не знали, наскільки довго це буде тривати. Ось так і я, приїхавши до Болгарії, залишилася тут на довгий час.

– Як карантин проходить у Болгарії, чи багато там випадків COVID-19?

– У Болгарії все організовано на найвищому рівні. Люди законослухняні. Тут дуже швидко впоралися з великою кількістю хворих на коронавірус. Зараз мінімум захворюваності, тому карантин майже зняли. Такого не було, щоб хтось ходив без маски, як це траплялося в Україні. Існували високі штрафи, тому порушників не було.

– Як Болгарія виходить із карантину?

– Там усе правильно влаштовано. Наприклад, парки відкрито через деякий час. Доріжки в них розподілені стрічками. Йти можна лише в одну сторону, а повертатися зовсім іншою дорогою. Тобто дистанція 2-3 метри завжди зберігалася, тож відвідувачам таких місць нічого боятися. Так було і в інших місцях, де вдалося запобігти скупченню людей.

Про дітей на карантині: дистанційна освіта й українські пісні

– Розкажіть трохи про дітей. Оленка опанувала дистанційне навчання?

– Так, Оленка (старша донька Катерини. – Ред.) займалася онлайн і закінчила шостий клас. Але я вам чесно скажу, як мама я не дуже рада цьому онлайн-навчанню. Коли педагог поруч, то дитина набагато краще опановує матеріал, ніж дистанційно. Проте іншого виходу не було.

Катерина з дочкою Оленкою

– Катя й Діма насолоджуються дитинством чи вже проходять якісь дошкільні заняття? Скільки мов знають діти?

– Молодші знають українську, болгарську, російську. Активно вчать літери й цифри. Вони дуже активні, творчі та артистичні. Цікаво, що вони дуже чисто співають і мають потужні голоси.

– Чи вдалося більше часу приділяти дітям?

– Ми займалися переважно дітьми. Щодня робили зарядку, значну увагу приділяли їхньому розвитку, було чимало цікавих завдань, я їм багато читала. Ми вивчили велику кількість українських пісень із дітьми. Нарешті я себе почала відчувати мамою! Мені не потрібно було поспішати й кудись їхати. Карантин пройшов разом із дітьми.

Катерина з двійнятами Дімою та Катею

– Тобто діти отримали від карантину "цілодобову" маму?

– Так, я ось згадала випадок. До карантину я часто їздила на гастролі. Щоразу, коли я збирала "гастрольну валізу", молодші діти Катя й Митя (двійнята, яким три з половиною роки. – Ред.) залазили туди й вимагали, аби я їх взяла із собою. Так ось, діти зовсім забули про цю валізу, а я все-таки маю надію, що концерти повернуться в моє життя.

Про творчість у період карантину: новий кліп і відсутність концертів

– До речі, як карантин позначився на вашій творчості? Багато зірок скаржаться на відсутність концертної діяльності, але вам ця ситуація не завадила презентувати днями яскравий кліп, у якому можна побачити Домінікану та інші туристичні локації?

– Так, новий кліп на пісню "Хіт цього літа" охоплює три країни. Ми розпочали знімати в січні в Домінікані. Артисти мого балету відзняли частину матеріалу в Україні, а я вже дознімала в Софії, Болгарія. Проте я впевнена, що ті, хто не знає про зйомки у трьох країнах, навіть цього не помітять (сміється. – Ред.). Звісно, Домінікана – це яскрава країна, тому й настрій має бути відповідний. Взагалі ця пісня – експеримент, адже так я ще не співала, спробувала щось нове.

– А це правда, що ви виступили режисеркою цього кліпу?

– Так, це вже другий мій досвід. Дебют відбувся у кліпі "Ти один на мільйон", який ми знімали на Амальфі в Італії.

– Розкажіть, як вам живеться без концертів і гастролей.

– Як і всі артисти, я страшенно скучила за живим спілкуванням із моїм глядачем. Онлайн – це трохи інше. Я хочу бачити емоції, очі й чути оплески наживо. Маю надію, що вже зовсім скоро я опинюся на своєму місці – на сцені!

Виступ Каті Бужинської

– Зірки, артисти жаліються на відсутність концертів, і їх можна зрозуміти, яка ваша думка з цього приводу? Чи на часі зараз великі скупчення людей в одному місці?

– Зараз найголовніше – людське здоров’я. Звісно, я вже скучила за сценою й хочу, щоб концерти були. Але потрібно почекати, аби ми змогли зустрічатися на концертах спокійно, без остраху.

– Ви згодні з твердженням, що пандемія дала змогу людям більше часу проводити з родиною, а в зірок з'явився час на творчість: безліч часу на запис альбомів, пошук матеріалу і знімання кліпів?

– Тут не все так однозначно, адже на запис пісень і зйомки кліпів потрібні гроші. Концертна діяльність – це було фактично єдине джерело доходу для артистів. Тому, коли вони закінчилися, фінансова ситуація погіршилася. Усе, що я заробляю, я вкладаю у творчість. У мене нема спонсора, нема людей, які могли б допомогти фінансово. Для мене пандемія стала фінансовим ударом, адже я не тільки забезпечую себе, але ще й свій колектив.

Зйомки кліпу в Домінікані

– Скажіть, Катерино, чи вдарив карантин по вашому фінансовому добробуту?

– Звичайно, я багатодітна мама, мені потрібно годувати сім'ю, оплачувати няню, а ще ж артисту треба завжди виглядати відмінно. Тому приховувати не буду, становище не з легких.

Про Україну й політичне майбутнє: мрії про Європарламент і допомога дітям

– Я знаю, що ви аполітична людина, проте скажіть, чи подобається вам теперішня політична ситуація в Україні?

– Колись я мала необережність прокоментувати одну гостру політичну ситуацію в Україні, тоді потрапила в якесь жахіття. Тисячі хейтерів, атаки ботів. Після цього взяла за правило не коментувати політику. Головне, що я маю сказати, – я патріот, люблю Україну. Я бачу проєвропейський курс країни. Мені хочеться, щоб в Україні були гарні дороги, щоб люди знали, що в них завжди буде робота та шматок хліба. Це найголовніше.

– Чи пропонували вам колись прийти до Ради чи стати радницею когось із політиків?

– Мене запрошували в політичні перегони, якщо можна так сказати, я ж маю бездоганну репутацію. Уже сім років я є президентом благодійного фонду "Чисті серцем", який ініціював проєкт "Книга добра". Я проводила масштабний проєкт "Діти за мир у всьому світі". Однак поки я не побачила тієї партії, в якій я хотіла б бути й могла бути корисною. Можливо, це все ще в майбутньому.

– Яка ваша мрія, якщо брати політичний простір?

– Я мрію представляти інтереси культури в Європарламенті. Але взагалі, я впевнена, що моє місце на сцені, хоча все можливе, хто знає…

– Ви, до речі, є єдиною українською артисткою, яка побувала на аудієнції в Папи Римського у Ватикані, де разом із дітьми а капела виконали гімн "Діти за мир у всьому світі". Також ви побували й виступили в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті. Хоч про це мало говорять, але виходить, що ви потужний меценат?

– Я не меценат, я просто займаюся соціальною діяльністю. Я не можу не допомагати...

– Як саме ви допомагаєте дітям?

– Я завжди кажу: не словом, а ділом! Я провела благодійний європейський тур, виступивши в 10 найбільших столицях Європи. Я виступала безкоштовно, і моєю метою було зібрати якомога більше коштів для родин, у яких батьки загинули, захищаючи Україну в зоні АТО. Завдяки співпраці мого фонду з урядом Угорщини діти з таких родин, а також сироти та діти з малозабезпечених родин змогли відпочити на одному з угорських курортів. Нам вдалося оздоровити три тисячі дітей.

Катерина Бужинська на зустрічі з Папою Римським

Про Росію і Крим

– Ваша мама досі живе у Криму? Розкажіть із її слів, яка там нині ситуація? Чи їздите ви до неї в гості?

– З мамою я спілкуюся дуже рідко. Вона влаштовує особисте життя. За ці шість років вона жодного разу не приїхала до нас і навіть не бачила малят наживо. Тому не можу сказати, що там з ситуацією. Для мене це болюча тема. Я не їздила і не їжджу до Криму з 2014-го року.

– У 2014 ви розповідали, що Росія кликала вас виступати, чи зараз це продовжується?

– З приводу сусідньої країни, ні, зараз ніяких пропозицій не було. У них така жахлива ситуація через коронавірус. Навіть їхні артисти не можуть ані виступати, ані гастролювати. Але і у нас ситуація не найкраща.

– З ким із російських зірок продовжуєте спілкуватися?

– Ні з ким не спілкуюся. Мені вистачає наших українських артистів, моїх друзів, з якими я постійно спілкуюся і на зв’язку.

Катерина з українськими колегами

Про подорожі Україною та внутрішній туризм у Болгарії

– Окрім того, що ви відома співачка, в останні роки ви активно мандрували й радували прихильників фото та розповідями про побачені мальовничі місця по всьому світі. Які у вас плани на літо та осінь, чи будете подорожувати, наприклад, Україною?

– Зараз дуже популярний внутрішній туризм. Наприклад, у нашій країні в мене безліч улюблених куточків. Наприклад, у Західній Україні це Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Карпати і Трускавець. Також мені подобається Дніпро, Харків. Звісно, не забути про Одесу. Кожен українець має цього року обрати своє місце й насолоджуватися.

Катерина Бужинська подорожує Україною

– Розкажіть про ваші найулюбленіші міста для подорожей Болгарією.

– Більшість знає лише чорноморські курорти Болгарії, проте це не головна перлина цієї країни. Для мене Болгарія – це гори: неймовірні зелені гори, це джерела з мінеральною газованою водою й басейни з нею, в яких можна купатися. Там неймовірне повітря, це еко-стежки та сходження в гори. Я можу просто взяти рюкзак і піти зеленими стежками і спокійно ходити по 12 кілометрів. Це не тільки красиво, а й корисно.

Катерина Бужинська в Болгарії

– У вас у соцмережах багато фотографій із ваших подорожей, чоловік завжди вам складає компанію?

– Так, коли є вільний час, ми з Дімітаром мандруємо Болгарією. Завдяки йому я знаю безліч місць, які можу порекомендувати, а також можу похвалитися тим, що знаю навіть незвідані місцини, які варто обов’язково відвідати.

Катерина Бужинська з чоловіком Дімітаром в Італії

– Розкажіть, будь ласка, який ваш найяскравіший спогад, пов'язаний зі свіжими мандрами Болгарією?

– Нещодавно в Болгарії проходив фестиваль троянд. Саме тут вирощують неймовірний сорт під назвою дамаська троянда, який використовують для створення рожевої олії. Її додають до парфумів такі бренди, як Chanel і Dior. Справа в тому, що місце, де ростуть ці троянди, перебуває в низовині між двома горами – Балкан і Середньою. Завдяки такому розташуванню ці троянди багаті на олію й мають неповторний аромат. Також зараз почала цвісти лаванда, а це значить, що можна зробити яскраву фотосесію, нарвати букетик, а потім покуштувати страви смачної болгарської кухні. До речі, відпочинок тут вийде набагато дешевшим, ніж в інших країнах Європи.

Катерина Бужинська на фестивалі троянд

– Якщо ви почали говорити про їжу, розкажіть про кулінарні вподобання вашої родини.

– Зараз у горах уже збирають білі гриби, у мене є чудовий рецепт грибів "по-чернівецьки". Я тушкую цей делікатес у сметані і обов'язково додаю часник. Я, наприклад, вдало поєдную болгарські й українські традиції. Ми з чоловіком дуже поважаємо культуру наших країн, що добре позначається на наших стравах.

Усі фото в інтерв'ю з особистого архіву Катерини Бужинської