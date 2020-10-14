Бужинська – про артистів у політиці: кожен повинен займатися своєю справою

Українська співачка Катерина Бужинська висловилася про артистів, які вирішили піти в політику.

На сторінці у Facebook знаменитість опублікувала пост, в якому звернулася до зіркових колег і поцікавилася, з якою метою вони це роблять. Знаменитість зазначила, що кожен повинен займатися своєю справою, а управляти країною варто професіоналам.

"Сиджу і думаю, навіщо усі "лізуть" у політику?! Колеги, артисти – навіщо? Невже так хочеться державних грошей? Вам Господь дав талант і місію дарувати людям радість і мистецтво! Я вважаю, кожен повинен займатися своєю справою! Хочеться вірити, що настане час, коли кожен буде на своєму місці і у всіх сферах працюватимуть професіонали! А як вважаєте ви?" – висловилася співачка в соцмережі.

Катерина Бужинська висловилася про артистів, які вирішили піти в політику.

Шанувальники Бужинської підтримали її думку. У коментарях до посту фанати відзначили, що після того, як кумири заявили про себе як про кандидатів у депутати, вони не тільки розчарували шанувальників, а й втратили любов публіки.

"Як цей бардак вже дістав, коли вже буде щось налагоджуватися в нашій країні", "Підтримую кожне ваше слово, Катя!", "Абсолютно з вами солідарна. Дуже прикро спостерігати, як твій улюблений артист або артистка" брудняться "і перестають бути улюбленими", – писали фоловери.

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