"Був зв'язаний, все болить": Алібасов вперше дав коментар про свій стан

Російський продюсер Барі Алібасов дав перший коментар після отруєння рідиною для труб "Кріт" і розповів про самопочуття.

За даними РІА "Новости", ведучий Андрій Малахов приїхав до артиста в рамках програми "Прямий ефір" на телеканалі "Росія 1".

"У цій комі я і був. Вони гнали биків і не давали мені повернутися. Я весь час був зв'язаний. Руки зв'язані, ноги зв'язані, все болить", – заявив продюсер.

PR-директор Алібасова Вадим Горжанкін розповів, що Малахов приїхав спонтанно. Продюсер був під дією седативних препаратів, тому не давав звіт своїм словам.

Фото: kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тим часом, сестра продюсера вважає, що його отруїли навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.

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