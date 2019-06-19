"Був зв'язаний, все болить": Алібасов вперше дав коментар про свій стан

Російський продюсер Барі Алібасов дав перший коментар після отруєння рідиною для труб "Кріт" і розповів про самопочуття.
За даними РІА "Новости", ведучий Андрій Малахов приїхав до артиста в рамках програми "Прямий ефір" на телеканалі "Росія 1".
"У цій комі я і був. Вони гнали биків і не давали мені повернутися. Я весь час був зв'язаний. Руки зв'язані, ноги зв'язані, все болить", – заявив продюсер.
PR-директор Алібасова Вадим Горжанкін розповів, що Малахов приїхав спонтанно. Продюсер був під дією седативних препаратів, тому не давав звіт своїм словам.
Фото: kp.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для чищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музикант потребує тривалого лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.
Пізніше з'явилася інформація, що в Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Тим часом, сестра продюсера вважає, що його отруїли навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.
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