"Був звіриний інстинкт": колишній коханець Пугачової розповів про секс зі співачкою

Відомий співак і композитор Сергій Челобанов назвав примадонну російської естради Аллу Пугачову кращою жінкою в його житті. Між ними були "не тільки почуття", але й "звіриний інстинкт".

В ефірі програми "Секрет на мільйон" на телеканалі НТВ музикант розповів пікантні подробиці їхнього багаторічного роману. За словами Челобанова, пристрасть спалахнула в перший день знайомства, передає Стархіт (щоб подивитися фото пари, доскрольте до кінця).

"Пам'ятаю, що прокинувся я в одному черевику на маленькому диванчику. На обличчі помада, але не впевнений, що помада Алли — там була присутня ще одна жінка. Пам'ятаю, ми міцно випили за знайомство. Почалося все з коньячка, потім ми з Аллою інтимно танцювали, трохи ближче, ніж належить, притискаючись один до одного", — поділився з ведучою Лерою Кудрявцевою композитор.

Алла Пугачова і Сергій Челобанов

Коханець Пугачової додав, що партнери повністю влаштовували один одного в ліжку, характери теж були схожими: "Жінка може бути красунею, розумницею, але якщо мене не влаштовує запах її волосся, то до побачення. Пугачова пахла нав'язливим сексом".

Коли ведуча уточнила, яка співачка в ліжку, Челобанов підняв великий палець вгору. Він також спростував інформацію, що Примадонна робила заради нього пластичну операцію в Швейцарії.

Алла Пугачова і Сергій Челобанов

"Лікарі занесли інфекцію, після чого їй стало різко погано. Довелося повертатися в Росію, де медики поставили її на ноги. Робила вона операцію на груди заради мене чи ні – це питання до неї, не можу відповісти на нього. По-моєму, у неї і так все було в порядку з цією справою", — підсумував Челобанов.

Алла Пугачова і Сергій Челобанов

Пугачова і Челобанов перебували в громадянському шлюбі з 1990 по 1993 рік. Зараз колишні коханці не спілкуються.

Алла Пугачова і Сергій Челобанов

Алла Пугачова і Сергій Челобанов

Алла Пугачова і Сергій Челобанов

Алла Пугачова і Сергій Челобанов

Алла Пугачова і Сергій Челобанов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про померлу дитину Пугачової і Кіркорова. Кажуть, вагітність примадонни проходила добре, проте раптово стався викидень.

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