Був секс з 130 людьми: Панін відверто розповів про свінгерство з дружиною

Скандальний російський актор Олексій Панін зізнався, що є свінгером та одного разу брав участь в сексі, де було 130 людей.

Також в інтерв'ю в "Гордону" він розповів, що по натурі біссексуал і любить "просто класно тра*атися".

"У друзів був будинок на Рубльовці (Московська область, Росія – Ред.) великий. Було кльово. Всі займалися сексом і всі були щасливі", – згадував Панін.

Олексій Панін

При цьому він зазначив, що не запам'ятав тих, з ким займався сексом. Також він зі своєї позиції пояснив філософію свінгерства.

"Це як нудизм. Філософія трошки інша. Ми ж всі з вами обманюємо своїх дружин, чоловіків, ми все намагаємося щось фантазувати. А насправді просто можна сісти поговорити – і домовитися", – міркував актор.

Крім того, Панін розповів, що займався свінгерством зі своєю дружиною.

"Можна тільки порадіти за неї. Їй було добре", – підкреслив російський артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актор Олексій Панін зізнався, що став жертвою пропаганди Кремля і закликав своїх співгромадян "відкрити очі".

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