Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:12
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Був нестримним у сексі": екскоханка Ліндеманна розповіла, як віддала його Лободі

158т
Читати матеріал російською

Колишня коханка соліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна Анна розповіла, як Світлана Лобода забрала в неї співака.

Так, у інтерв'ю "7 днів" дівчина зізналася, що чотири роки зустрічалася з Тіллем, супроводжуючи його на гастролях.

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн

навколо ТВ

Новини
"Це тато Тільди?" Лобода знову засвітилася з Ліндеманном

"Звісно, Тілль не пропонував мені переїхати до нього в Німеччину і варити його улюблені російські борщі. Я стала їздити з ним на гастролі по всьому світу, і це було схоже на якесь нескінченне свято, найчастіше на Геловін! Він був нестримним в сексі і ще більш нестримним в барі... Іноді це дуже заважало роботі. Одного разу я не могла добудитися його після шаленої ночі, він просто відмовлявся вставати за годину до саундчеку. Організатори зривалися на мені, бо я була єдиною з усього колективу, хто був "притомний". Тілль ніколи не виправдовувався за таку поведінку, і йому завжди все сходило з рук. Тому що він найкращий у світі музикант і приголомшливий мужик", говорить Анна.

Тілль Ліндеманн

Тілль Ліндеманн

iz.ru

Однак вона не була єдиною дівчиною артиста – паралельно з нею він зустрічався і з іншими.

"Він не був одружений, але в Берліні у нього була постійна дівчина. Звісно, я не могла повісити на нього камеру гоу-про і відслідковувати все, чим він займається без мене. Але Тілль і не приховував, що однієї подруги йому завжди мало, але він готовий любити кожну з них, як уміє", додала вона.

Тілль Ліндеманн

Тілль Ліндеманн

24 ЗМІ

Також Анна розповіла і про знайомство Тілля зі Світланою Лободою:

"На тому фестивалі ми були разом. Після того, як він побачив Лободу, здалося, що зійшов з розуму. Мені було очевидно, що між ними іскра, як і всім присутнім. Але гасити її я вже й не збиралася. Не хочу уподібнюватися нашим знаменитостям і говорити, що "Лобода вкрала у мене коханого" чи щось таке. Мені це зовсім не треба. Просто до того моменту я, чесно кажучи, втомилася від такого способу життя. Так все само собою і закінчилося".

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн

Hochu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно співачка Світлана Лобода опублікувала постер, на якому вона лежить на руках учасника проєкту Lindemann. Це викликало багато запитань у шанувальників.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Анна Міхно
Особи
Світлана Лобода Тілль Ліндеманн
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
101
81
Смішно
38
Цікаво
33
Сумно
30
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poluyanova Natasha
Poluyanova Natasha
Про русские борщи это вне всяческих похвал
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да кому интересно то с кем спит проститутка Лобода?ее на Украине кто только не возил по саунам))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Andria Viktor
Andria Viktor
Как это банально,не поделили член.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги