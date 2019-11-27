"Був нестримним у сексі": екскоханка Ліндеманна розповіла, як віддала його Лободі

Колишня коханка соліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна Анна розповіла, як Світлана Лобода забрала в неї співака.

Так, у інтерв'ю "7 днів" дівчина зізналася, що чотири роки зустрічалася з Тіллем, супроводжуючи його на гастролях.

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн навколо ТВ

"Звісно, Тілль не пропонував мені переїхати до нього в Німеччину і варити його улюблені російські борщі. Я стала їздити з ним на гастролі по всьому світу, і це було схоже на якесь нескінченне свято, найчастіше на Геловін! Він був нестримним в сексі і ще більш нестримним в барі... Іноді це дуже заважало роботі. Одного разу я не могла добудитися його після шаленої ночі, він просто відмовлявся вставати за годину до саундчеку. Організатори зривалися на мені, бо я була єдиною з усього колективу, хто був "притомний". Тілль ніколи не виправдовувався за таку поведінку, і йому завжди все сходило з рук. Тому що він найкращий у світі музикант і приголомшливий мужик", – говорить Анна.

Тілль Ліндеманн iz.ru

Однак вона не була єдиною дівчиною артиста – паралельно з нею він зустрічався і з іншими.

"Він не був одружений, але в Берліні у нього була постійна дівчина. Звісно, я не могла повісити на нього камеру гоу-про і відслідковувати все, чим він займається без мене. Але Тілль і не приховував, що однієї подруги йому завжди мало, але він готовий любити кожну з них, як уміє", – додала вона.

Тілль Ліндеманн 24 ЗМІ

Також Анна розповіла і про знайомство Тілля зі Світланою Лободою:

"На тому фестивалі ми були разом. Після того, як він побачив Лободу, здалося, що зійшов з розуму. Мені було очевидно, що між ними іскра, як і всім присутнім. Але гасити її я вже й не збиралася. Не хочу уподібнюватися нашим знаменитостям і говорити, що "Лобода вкрала у мене коханого" чи щось таке. Мені це зовсім не треба. Просто до того моменту я, чесно кажучи, втомилася від такого способу життя. Так все само собою і закінчилося".

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн Hochu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно співачка Світлана Лобода опублікувала постер, на якому вона лежить на руках учасника проєкту Lindemann. Це викликало багато запитань у шанувальників.

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