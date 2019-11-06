"Був дзвінок від неї": Малахов розповів, як на нього кричала Пугачова

Популярний російський телеведучий Андрій Малахов вперше розповів про конфлікт з Максимом Галкіним.

У новому випуску шоу "Обережно, Собчак!" для YouTube, героєм якої став Малахов, скандальна ведуча Ксенія Собчак не могла залишити поза увагою тему ворожнечі між двома шоуменами.

Андрій Малахов і Максим Галкін Instagram

Як відомо, сварка почалася ще кілька місяців тому, коли видання, в якому Андрій є головним редактором, написало статтю про те, що Пугачова і Галкін витратили понад два мільйони євро на покупку землі і будівництво триповерхового особняка на Кіпрі. Тоді Максим написав гнівний пост, звинувативши Малахова в розповсюдженні неправдивої інформації.

Ксенія Собчак та Андрій Малахов кадр з відео

Втім, конфлікт між двома чоловіками досі не вичерпаний. Так, на питання Собчак: "Що тоді сталося у вас з Галкіним?", Андрій відповів:

"Так як я є членом видавничого дому і головним редактором журналу, контролювати кожну хвилину, що пише сайт, у мене немає можливості. І для журналу я в кращому випадку пишу розворот або колонку. А всі думають, що я намагаюся когось з ким -то посварити. Нібито "Малахов не може пробачити, що Максим теж зайняв його місце в програмі" Сьогодні ввечері", і тепер він робить своє розслідування з приводу особняків або громадянства на Кіпрі".

Андрій Малахов кадр з відео

"Я думаю навіть не Максим образився, а Алла Борисівна. Тому що до цього за півроку був дзвінок від неї, і практично через її крик в мою адресу" Що відбувається? Досить вже писати!" Я навіть не встиг нічого їй пояснити, тому що вона кинула трубку", - згадує Малахов.

Алла Пугачова і Максим Галкін Інстаграм

Після цього, за словами телеведучого, він намагався зателефонувати Пугачовій в Прощену неділю, але вона весь день не брала трубку.

"Я думаю, що саме ця публікація (про Кіпр) і стала останньою краплею, коли вона вирішила налаштувати і Макса. Тому що він таким чином вчинив і, коли я пішов з" Першого ". Тоді він виклав теж сумнівний пост в Інстаграм .. . ", - говорить Малахов.

Старх

Алла Пугачова і Максим Галкін Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова.

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