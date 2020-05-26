"Було важко дихати": переможниця "Від пацанки до панянки" жахнула історією про наркозалежність

Переможниця популярного реаліті-шоу "Від пацанки до панянки-4" Євгенія Мазур до проєкту чотири роки страждала від наркозалежності.

Так, дівчина почала приймати заборонені речовини ще в 15 років й з того часу постійно збільшувала дози. Іноді вони були настільки великими, що Євгенія не могла встояти на ногах. А одного разу у Мазур навіть трапився передоз. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Факти".

Переможниця "Від пацанки до панянки" Євгенія Мазур Фото: instagram/mongolo4ka_

"З дитинства тусила в компанії наркозалежних людей, але до 15 років якось трималася. Вперше спробувала наркотики вдома, не було що робити. І з того моменту понеслося. За пів року моя доза істотно зросла, адже від попередньої я вже не отримувала такого задоволення. Якщо ви думаєте, що ейфорію ти відчуваєш постійно, то це не так. Кайф дуже швидко проходить. Через пів року я його вже не відчувала, тому довелося міняти види наркотиків, збільшувати дози. Іноді вони були настільки великими, що я не могла встояти на ногах. А одного разу навіть трапився передоз. Це страшне відчуття – у мене оніміла половина голови, лилася з носа кров і було важко дихати", – зізналася Євгенія.

Євгенія Мазур Фото: instagram/pacanki_sliv5

Також Мазур додала, що після проєкту, куди вона йшла для того, щоб позбутися наркозалежності – вона більше не вживає. І навіть добровільно пройшла курс реабілітації.

Євгенія Мазур Фото: instagram/patsankapanyanka

"Після проєкту я добровільно пройшла курс реабілітації, і зараз не вживаю. Намагаюся рідко приїжджати в рідну Вінницю, щоб не зустрічатися з колишньою компанією. У мене була ситуація, коли ми одного разу побачилися, і перше, що вони зробили, – запропонували дозу. Я тоді висловила все, що думаю, і пішла. Тому зараз мені все-таки спокійніше в Києві", – підсумувала Мазур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 25 травня, о 19:00 на Новому каналі відбувся фінал реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". Так, його переможницею стала Євгенія Мазур.

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