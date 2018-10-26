"Було призначене весілля": онук Ступки поділився неприємною історією про екс-кохану

Український актор, онук знаменитого Богдана Ступки Дмитро поділився сумною історією про стосунки із колишньою дівчиною.

Так, в інтерв'ю для порталу Вести артист розповів, що завжди хотів мати сім'ю, але його екс-кохана була не готова до цього.

"Вона мені говорила, що я бідний актор — звідки у мене будуть гроші на памперси та все інше? Ось ми і розійшлися. Я досить довго переживав цю ситуацію, тому що у нас вже і весілля було призначене, а вона раз — і все. Ось таке, виявляється, було кохання", — прокоментував Ступка.

Новини Дмитро Ступка та Поліна Логунова вперше стануть батьками

Нагадаємо, що Дмитро Ступка одружився зі своєю новою коханою, телеведучою Поліною Логуновою 11 березня 2016 року. Святкувати радісну подію пара вирушила у столичний ресторан Миколи Тищенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодий український актор Дмитро Ступка, раніше розповідав про свої тривалі стосунки, які закінчилися крахом через несумлінність його дівчини, на яку він витратив 65 тисяч доларів.