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7 жовтня • оновлено в 18:08
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"Було дуже гаряче!" Учасники "Танців з зірками" завели мережу сексуальним номером

5.2т Читати матеріал російською

Під час сьомого ефіру шоу "Танців з зірками", в якому відбувся обмін партнерами, українська ведуча Людмила Барбір та Євген Кот завели зал своїм сексуальним танцем.

Багато користувачів мережі зазначили, що їм набридли "вульгарні танці", а Барбір слід попрацювати над своєю технікою. Відео розмістили на офіційній сторінці програми в Youtube.

Людмила Барбір і Євген Кот

Людмила Барбір і Євген Кот

Скріншот з відео

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Людмила Барбір і Євген Кот

Людмила Барбір і Євген Кот

Скріншот з відео

Людмила Барбір

Людмила Барбір

Скріншот з відео

"Ця пара просто секс. Очей не відірвати! На танець далі не дивилася", "Секс так, але техніка то де? Хоча раніше танці Люди були дуже навіть на рівні", "Було дуже гаряче", "Набридли вульгарні танці", "Дуже пристрасний номер ", пишуть у мережі.

"Було дуже гаряче!" Учасники "Танців з зірками" завели мережу сексуальним номером
"Було дуже гаряче!" Учасники "Танців з зірками" завели мережу сексуальним номером
"Було дуже гаряче!" Учасники "Танців з зірками" завели мережу сексуальним номером
"Було дуже гаряче!" Учасники "Танців з зірками" завели мережу сексуальним номером
"Було дуже гаряче!" Учасники "Танців з зірками" завели мережу сексуальним номером
"Було дуже гаряче!" Учасники "Танців з зірками" завели мережу сексуальним номером

Як раніше писав OBOZREVATEL, під час шостого ефіру шоу "Танці з зірками" акторка Ксенія Мішина та її партнер Женя Кот розбурхали глядачів сексуальним танцем. Вони виконали джаз під пісню "Cell Block Tango", яка є саундтреком до фільму "Чикаго".

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Тема
Танці з зірками
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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