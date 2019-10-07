"Було дуже гаряче!" Учасники "Танців з зірками" завели мережу сексуальним номером

Під час сьомого ефіру шоу "Танців з зірками", в якому відбувся обмін партнерами, українська ведуча Людмила Барбір та Євген Кот завели зал своїм сексуальним танцем.

Багато користувачів мережі зазначили, що їм набридли "вульгарні танці", а Барбір слід попрацювати над своєю технікою. Відео розмістили на офіційній сторінці програми в Youtube.

Людмила Барбір і Євген Кот Скріншот з відео

Людмила Барбір і Євген Кот Скріншот з відео

Людмила Барбір Скріншот з відео

"Ця пара – просто секс. Очей не відірвати! На танець далі не дивилася", "Секс – так, але техніка то де? Хоча раніше танці Люди були дуже навіть на рівні", "Було дуже гаряче", "Набридли вульгарні танці", "Дуже пристрасний номер ", – пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, під час шостого ефіру шоу "Танці з зірками" акторка Ксенія Мішина та її партнер Женя Кот розбурхали глядачів сексуальним танцем. Вони виконали джаз під пісню "Cell Block Tango", яка є саундтреком до фільму "Чикаго".

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