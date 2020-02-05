"Були в душі": зірка "Інтернів" розповів, як зізнався друзям, що він гей

Актор Один Байрон, більш відомий як Філ Річардс у серіалі "Інтерни", розповів, як зізнався своїм російським друзям, що він гей.

Про це артист розповів в ефірі YouTube-шоу Карена Шаіняна.

Один Байрон inosmi.ru

Так, за словами Байрона, для зізнання він підібрав не найкращий момент.

"Це був 2006 рiк. Вибрав невідповідний момент: ми всі були в душі разом і, звичайно, хлопці починають жартувати один з одним про дівчат. І всі голі, в душі... Спочатку не розуміли, що це, тому що ніхто так прямо не говорив такі слова. Можливо, день хтось був приголомшений після цього, але все пройшло... Ми настільки здружилися потім", – згадує актор.

Один Байрон кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак спровокувала скандал в мережі через нове інтерв'ю з геями. Так, героями нового випуску YouTube-шоу "Обережно, Собчак!" стали шість відомих геїв, які не приховують свою орієнтацію.

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