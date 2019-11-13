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13 листопада • оновлено в 16:43
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Були Незлобін і Свєтлаков: стало відомо про таємні переговори зірок КВН у Києві

2.1т
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Російські коміки, колишні резиденти Comedy Club Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін провели переговори з приводу відкриття франшизи "Ліги Сміху" в Росії.

Як говориться в повідомленні Telegram-каналу, у Свєтлакова і Незлобіна відбулися переговори з їх старим другом Наумом Барулею, який відповідає в "Лізі Сміху" за фінанси. Також в переговорах взяв участь колишній головний редактор КВН, а тепер "Ліги Сміху" Андрій Чавурін.

Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін

Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін

Cosmopolitam

За повідомленнями, коміки провели в Києві не один, а кілька днів.

"Вони провели переговори з приводу відкриття франшизи" Ліги Сміху "в Російській федерації, яка буде запущена на телеканалі ТНТ", - пише Telegram-канал.

Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін

Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін

Lenta.ru

Втім, повідомляється, що переговори поки що ні до чого конкретного не привели, і незабаром можуть відбутися повторні зустрічі.

Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін

Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін

Rutube

Нагадаємо, що в 2009 році в рамках шоу "Прожекторперісхілтон" Сергій Свєтлаков запропонував забрати в України Крим, після чого Ургант йому заявив, що "Крим і так наш".

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Особа
Сергій Свєтлаков
Місце
Україна
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Бегом нацисты отлавливать кого обосратели приказали)))
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Николаев Олег
Николаев Олег
Не надо ломить огромную цену. А то Светлаков с обиды пообещает вернуть юг Украины до Одессы.
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