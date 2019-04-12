Були друзі, стали вороги: як Зеленський і Манжосов грали в КВН

Вчора, 11 квітня друг дитинства кандидата в президенти Володимира Зеленського, співзасновник студії "Квартал 95" Денис Манжосов хотів дати прес-конференцію і розповісти про колишнього колегу, але пішов з заходу ще до його початку.

Один з учасників "Квартал 95" Олександр Пікалов заявив, що причиною такої поведінки є бажання "заробити на передвиборній боротьбі". OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити спільні виступи Зеленського і Манжосова в КВН.

Денис Манжосов пішов з "Кварталу" в 2013 році. Сам Зеленський тоді заявив, що його колега хоче "шукати себе". Але, чутки, які з'явилися після цього говорили про те, що в колективі стався розбрат.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в ефірі "Прямого" Манжосов пояснив своє раптове зникнення. Він також розповів, що не збирається говорити гидоти про друзів дитинства. Крім того, актор заявив, що не підтримує Володимира Зеленського, як кандидата в президенти України.

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