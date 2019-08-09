"Бульдогові пощастило!" Напівгола дружина Харламова завела мережу фото у ліжку

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус вразила мережу спокусливим знімком.
Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала у відвертій білизні в ліжку. Зазначимо, що Асмус додала до нього підбірку яскравих хештегів. Серед них — "оце бульдогові пощастило", "нічого так робоча сторона", "пішла в рознос" та інші.
Христина Асмус
Фото з Instagram
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Шанувальники Асмус прийшли в захват від її нового знімка. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Христини Асмус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Христина Асмус
Фото з Instagram
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Христина Асмус
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нетвереза Асмус показала, як розважається вранці. Так, в своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала відео, де вона о п'ятій ранку пила шампанське з горла по дорозі додому.
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