"Бульдогові пощастило!" Напівгола дружина Харламова завела мережу фото у ліжку

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус вразила мережу спокусливим знімком.

Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала у відвертій білизні в ліжку. Зазначимо, що Асмус додала до нього підбірку яскравих хештегів. Серед них — "оце бульдогові пощастило", "нічого так робоча сторона", "пішла в рознос" та інші.

Христина Асмус Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Шанувальники Асмус прийшли в захват від її нового знімка. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Христини Асмус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Христина Асмус Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Христина Асмус Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нетвереза Асмус показала, як розважається вранці. Так, в своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала відео, де вона о п'ятій ранку пила шампанське з горла по дорозі додому.

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