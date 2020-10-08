Буланова презентувала пісню про "яйця єхидни та пологи тварин" і викликала фурор у мережі

Відома російська виконавиця Тетяна Буланова несподівано записала пісню з гуртом "Электрослабость". Трек отримав назву "Єхидна" і розповідає про "тварину, яка хоче народжувати, а не нести яйця".

Нова композиція Буланової викликала ажіотаж у мережі. Багато користувачів вказали на прихований зміст пісні. Відео опубліковано на YouTube-каналі "Электрослабости" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у коментарях під кліпом глядачі вказали, що трек має "гострий соціальний меседж" і може привернути увагу до проблем сучасного суспільства.

"Дуже гостросоціальна тема порушена! Соцзахист має оцінити. Тетяна – супер, приємно здивований", – відзначили користувачі.

"Така зворушлива пісня, я плачу. Спочатку подумав, що за маячня, а потім зрозумів, що це мені нагадало парад ЛГБТ, учасники якого теж хочуть бути в цьому світі", – додали інші.

Сама ж Буланова, зі свого боку, вказала, що ніякого прихованого підтексту в композиції немає.

"Я просто як сесійний музикант, була запрошена і сприймаю цю пісню радше як жарт. Ніяких серйозних моментів там немає", – зазначила Буланова.

Також пропонуємо ознайомитися з текстом пісні "Єхидна" (мовою оригіналу):

Где-то в далеком лесу тихонечко плачет ехидна,

О, кто же расстроил ее? Отчего же ехидне обидно?

Коала на днях родила, разродилась слониха-подруга,

Кенгуру родила кенгурят – все рожают подряд в округе

Ехидна хочет кричать, хочет тужиться и напрягаться.

Ехидна хочет рожать, а не эти дебильные яйца.

Она пытается планировать, как бы эволюционировать..

Но возможность ее упущена, ехидна – яйцекладущая...

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на концерті Тетяни Буланової розв'язали масову бійку. Конфлікт розгорівся в залі для глядачів між двома жінками, до яких незабаром приєдналися й інші присутні.