"Була жесть": переможці "Ліги сміху" розповіли, як познущалися над Зеленським в Одесі

Переможці п'ятого сезону гумористичного шоу "Ліга сміху" команда "Ветерани космічних військ" розповіли про "прожарку" президента України Володимира Зеленського в Одесі.

Так, за словами коміків, даний захід був дуже крутим. У ньому над главою держави жартували без кордонів і рамок. Також "Ветерани космічних військ" додали, що гумористична подія була повністю закритою і вони брали участь в ній як глядачі. Подробицями коміки поділилися в інтерв'ю виданню "Вести.UA".

Команда "Ветерани космічних військ" і Володимир Зеленський

"Ми брали участь як глядачі, цей захід був цілком закритим, але це було реально дуже круто і смішно. Зеленський над собою сильно посміявся, і те, що над ним жартували, це було реально без кордонів і без рамок. Була жесть і круто", — сказали коміки.

Володимир Зеленський Фото: minval.az

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятому сезоні гумористичної програми "Ліга сміху" команда "Дніпро" зробила гостру пародію на Зеленського та актора Станіслава Боклана.

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