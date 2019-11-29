Була "Каністра", а стала леді: як змінилася дружина "Мотороли" після його загибелі

У 2016 році в Донецьку був убитий один із терористів "ДНР" – Арсеній Павлов, відомий як Моторола. У ліфті будинку, де він мешкав, спрацював саморобний вибуховий пристрій. У Донецьку у нього залишилася дружина – Олена Колєнкіна.

У 2019-му Колєнкіна кардинально змінилася. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як живе зараз "Лєнка-Каністра".

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Колєнкіна народилася в селищі Семенівка, неподалік від Слов'янська Донецької області. У 2010 році закінчила школу, не стала здобувати вищу освіту. В її рідному Слов'янську мала прізвисько "Лєнка-Каністра".

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З Моторолою вона познайомилася в 2014 році. На той час у Павлова вже був 5-ти річний син і дружина, але Колєнкіну це не збентежило і через деякий час вона вийшла за нього заміж.

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У квітні 2015 року народила йому дочку Мирославу, а в жовтні 2016, за два тижні до вбивства бойовика, – сина Макара.

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

"Каністра" працювала в бригаді "Спарта", мала справу з фінансовими документами і, можливо, знала, хто спонсорував діяльність терористів.

Де зараз проживає дівчина – невідомо. У 2016 році, одразу після смерті чоловіка вона спробувала втекти з Донецька. З огляду на фото в Instagram, вона часто відвідує анексований Крим і дружить з одіозними російськими музикантами: співачкою Юлією Чичеріною і репером Рем Дігга.

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

Водночас ззовні Колєнкіна сильно змінилася. Показово, що дівчина на економить на собі: на її сторінці часто з'являються фото за кермом автомобіля, в дорогому одязі. Зважаючи на світлини, вона могла зробити пластику обличчя, накачавши губи. До того ж, її шкіра також тепер має інакший вигляд .

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

Як раніше писав OBOZREVATEL, пропагандисти терористів "ДНР" запустили неадекватний фейк про "чарівний" колодязь. Він нібито пересох після початку війни на Донбасі і знову забив джерелом після дотику терориста Арсенія Павлова (Мотороли).

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