Була "Каністра", а стала леді: як змінилася дружина "Мотороли" після його загибелі

У 2016 році в Донецьку був убитий один із терористів "ДНР" – Арсеній Павлов, відомий як Моторола. У ліфті будинку, де він мешкав, спрацював саморобний вибуховий пристрій. У Донецьку у нього залишилася дружина – Олена Колєнкіна.
У 2019-му Колєнкіна кардинально змінилася. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як живе зараз "Лєнка-Каністра".
Колєнкіна народилася в селищі Семенівка, неподалік від Слов'янська Донецької області. У 2010 році закінчила школу, не стала здобувати вищу освіту. В її рідному Слов'янську мала прізвисько "Лєнка-Каністра".
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З Моторолою вона познайомилася в 2014 році. На той час у Павлова вже був 5-ти річний син і дружина, але Колєнкіну це не збентежило і через деякий час вона вийшла за нього заміж.
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У квітні 2015 року народила йому дочку Мирославу, а в жовтні 2016, за два тижні до вбивства бойовика, – сина Макара.
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
"Каністра" працювала в бригаді "Спарта", мала справу з фінансовими документами і, можливо, знала, хто спонсорував діяльність терористів.
Де зараз проживає дівчина – невідомо. У 2016 році, одразу після смерті чоловіка вона спробувала втекти з Донецька. З огляду на фото в Instagram, вона часто відвідує анексований Крим і дружить з одіозними російськими музикантами: співачкою Юлією Чичеріною і репером Рем Дігга.
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
Водночас ззовні Колєнкіна сильно змінилася. Показово, що дівчина на економить на собі: на її сторінці часто з'являються фото за кермом автомобіля, в дорогому одязі. Зважаючи на світлини, вона могла зробити пластику обличчя, накачавши губи. До того ж, її шкіра також тепер має інакший вигляд .
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
Вчора 19.10.19 пройшов вечір Пам'яті Арсена Павлова .. Для мене цей день дуже важливий, і дуже сильно гріє душу що не тільки для мене! .... . Вчора дуже багато слів було сказано, дуже багато слів дали мені зрозуміти що Арсен буде вічно живий, живий серцях багатьох людей! Що ця людина продовжує збирати навколо себе справжнє військо добрих, щирих і справжніх. Я люблю ТебяМой Ангел🖤 .... . Я хочу подякувати кожному хто шанує пам'ять про Арсене, Женьки, Мишкові, Баті ... хто шанує Пам'ять кожного хто поклав життя за благополуччя наших дітей ... . Спасибі величезне за Вашу позицію, ставлення до всього того, що відбувається, за щирість, за трепет, за пам'ять, і просто за те що Ви є. @ remdigga42 @julia_chicherina @ vrsamoylov.singer @jangoband @richard_semashkov Тут повинен бути ще дуже довгий список, але він просто не поміститься ні в один пост.🙏 # вечерпамятіАрсенаПавлова # вечерпамятіМотороли # мойАнгел # ялюблюТебяМойАнгел
Як раніше писав OBOZREVATEL, пропагандисти терористів "ДНР" запустили неадекватний фейк про "чарівний" колодязь. Він нібито пересох після початку війни на Донбасі і знову забив джерелом після дотику терориста Арсенія Павлова (Мотороли).
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