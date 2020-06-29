Буйнов в компанії з Пугачовою висміяв власний "похорон". Фото

Російський співак Олександр Буйнов висміяв повідомлення ЗМІ про його "похорон". Артист показав, що в той час, поки про нього пишуть подібні новини в мережі, він прекрасно проводить час зі своєю подругою, легендарною співачкою Аллою Пугачовою.

Так, нещодавно деякі росЗМІ поширили інформацію про те, що Буйнов нібито хворий на рак і вже вибрав собі місце на кладовищі. Також повідомлялося, що 70-річний музикант дав настанови близьким по проведенню власного похорону. На особистій сторінці в Instagram Олександр висловився з цього приводу.

Співак висміяв новини про свій "похорон" Instagram Олександра Буйнова

"Якось так... На наступний день після похорону. Відзначили воскресіння у Юдашкіна. Дай Боже усім вам здоров'я, друзі! А вас ховали колись за життя?" – жартома написав Буйнов.

Також він прикріпив до посту знімок, на якому позує поруч з Пугачовою в зеленому квітучому саду.

Буйнов з Пугачовою Instagram Олександра Буйнова

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Алла Пугачова також поділилася спільним знімком з Буйновим з цієї ж зустрічі. Разом з ними відпочивали дизайнер Валентин Юдашкін з дружиною Мариною і інші. На ньому вона позувала в зеленому костюмі в горошок і скромною зачіскою-хвостом.