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24 квітня • оновлено в 14:04
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"Бухає нормально!" Борисова приголомшила правдою про Волочкову

5.5т
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Російська телеведуча Дана Борисова знову викрила скандальну балерину Анастасію Волочкову в пияцтві.

Так, за її словами, Анастасія регулярно зловживає спиртним у великих дозах. Однак зазначила, що це особиста справа балерини і нехай живе так, як їй хочеться. Про це Борисова повідомила в інтерв'ю виданню Starhit.

Анастасія Волочкова та Дана Борисова

Анастасія Волочкова та Дана Борисова

"Бухає нормально. Але це її особиста справа. Подобається їй так, нехай і живе. Це я була на дні, мені не можна було жити з речовинами. Кінське здоров'я Насті витримує все – і заради Бога", – сказала Борисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дана Борисова вже заявляла, що в Анастасії Волочкової алкогольна залежність. Вона зазначала, що балерину потрібно терміново рятувати.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
дана Борисова Анастасія Волочкова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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