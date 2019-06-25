"Буду в телевізорі ще більше": Полякова схвилювала мережу новим призначенням

Українська співачка Оля Полякова, яка оголосила про свої політичні амбіції, буде суддею в новому випуску вокального проекту "Х-фактор".

Відповідну інформацію артистка надала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram. Шоу стартує 14 вересня.

"З радістю хочу повідомити вам, що я є членом журі мною обожнюваного проекту "Х-фактор"! Побачимося в новому, ювілейному, 10 сезоні! Тепер мене в телевізорі буде ще більше", – розповіла вона.

Instagram @ polyakovamusic

Полякова опублікувала фото, на якому сидить за суддівським столом. Разом із нею новими членами журі проекту став італійський тенор Алессандро Сафіна, український артист Андрій Данилко та поп-діва Настя Каменських (NK).

У коментарях користувачі пораділи, що Полякова буде новим членом журі на "Х-фактор". Багато хто звернув увагу, з яким виразом обличчя сидить Данилко, припустивши, що він не дуже задоволений.

"Нарешті", "Олю, Ви будете найкращою", "Інші судді цьому не дуже раді", "А Винник де? Без нього нудно", "Особливо "радий" цьому Данилко з Каменських", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня Полякова заявила, що створює власну політичну партію. Вона вказала, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність у парламенті.

У мережі бурхливо відреагували на намір Полякової. Користувачі навіть припустили, кого з українських зірок можна призначити на важливі посади.

Пізніше артистка розповіла, що йде в політику, тому що потрібно щось змінювати в країні. Чоловік її підтримує у цьому починанні. Також Полякова оголосила конкурс на кращу назву партії і навіть назвала себе жартома "служницею народу". 31 травня вона покликала в свою партію ведучу "1+1" Наталію Мосейчук.

Її рішення бурхливо обговорювалося на українських телеканалах. Пізніше вона записала гнівне звернення до жінконенависників, оголосивши їм війну.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram