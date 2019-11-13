"Будеш лежати, як Сталін": Алібасов побився з журналісткою

Російський продюсер Барі Алібасов накинувся на журналістку і спробував укласти її на підлогу.
Як передає Собеседник, інцидент стався на одному із заходів, де серед гостей був скандальний продюсер. До Барі підійшла журналістка з проханням про інтерв'ю. Дівчина хотіла дізнатися, як себе почуває Алібасов після отруєння. На що продюсер скомандував: "Іди лягай!"
Барі Алібасов побився з журналісткою
Співбесідник
Втім, слідувати вказівкам Барі журналістка не поспішала. Тому Алібасов накинувся на кореспондентку, почав її скручувати, щоб укласти на підлогу. У відповідь дівчина заїхала продюсеру мікрофоном по обличчю.
"Віддай йому всю цю хрень. Будеш лежати дуже культурно, як Ленін і Сталін", - заявив Барі.
Однак незабаром, коли Алібасов зрозумів, що журналістка не збирається йому підкорятися, спохмурнів і пішов.
Барі Алібасов побився з журналісткою
Собседнік
Як повідомляв OBOZREVATEL, син російського продюсера Барі Алібасова заробив на хворобу батька 20 мільйонів рублів і зник. На цьому грунті в мережі розгорівся скандал. Зокрема, його звинувачували в піарі за рахунок здоров'я батька.
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