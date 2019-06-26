"Буде, як з Україною!" Павліашвілі накинувся на протестуючих в Грузії через Росію

Грузинський і російський співак Сосо Павліашвілі, який потрапив до бази українського "Миротворця", обізвав "сатанізмом" протести в Грузії через Росію.

Він порівняв масові акції в країні з "невеликим спалахом" в коментарі виданню Daily Storm.

"Це сатанізм, чистої води сатанізм, коли людина говорить про іншу погане тільки через те, що та не так виглядає або говорить. Це не має нічого спільного з гуманізмом, демократією або толерантністю. Ми не маємо допомагати сатані! Так і вийшло з Україною. Хто б міг подумати, що українці та росіяни один одного ненавидітимуть! Але прийде час, коли це все вляжеться", – вибухнув тирадою Павліашвілі.

Сосо Павліашвілі проти антиросійських протестів в Грузії

За його словами, в ситуації винні політики і ЗМІ, які "нагнітають" ситуацію, тому що в іншому випадку все мало закінчитися. А Росії артист порадив взагалі не звертати увагу на ситуацію в Грузії, щоб "не було, як з Україною".

"Звертаюся до журналістів: прошу, не порушуйте ненависть в Росії проти Грузії та людей один проти одного. Росія більше, ніж країна, розумієте? Підбиває ось цих божевільних дітей словами про антиросійські настрої та питаннями про майбутнє стосунків Росії та Грузії. Не підбиває і не звертайте на це уваги! Росія хіба має звертати увагу на випади якихось зомбованих дітей?! Ви приїжджайте до Грузії та самі побачите, як там насправді ставляться до росіян, поговоріть там з людьми", – поскаржився він.

У відмові деяких ресторанів обслуговувати російськомовних туристів, і кінотеатрів, які не ставитимуть фільми російською мовою, Павліашвілі і зовсім побачив змову.

Сосо Павліашвілі Instagram @ soso_pavliashvili_official

"Можливо, цим людям хтось платить, може, інші цілі, але це не означає, що ви повинні опуститися до їхнього рівня. Якимось людям просто сказали: це наш ворог, а це наш друг. Але ця ситуація в усьому світі присутня, не тільки в Грузії. Пам'ятаєте, як на Тверській ходили хлопці та вигукували нацистські гасла? Їх просто так виховали. Але де вони зараз?! Це навіть не вогонь, а спалах якийсь – сірник запалили, і все. І ми маємо це погасити, а не розпалювати", – додав він, обізвавши протести в Грузії провокацією.

Як писав OBOZREVATEL:

У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю протестів.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень в Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

22 червня в центрі Тбілісі (Грузія) у будівлі парламенту 22 червня почалася чергова, третя за рахунком, масштабна протестна акція.

Культовий актор Вахтанг Кікабідзе заявив, що уряд Грузії заслужив таку реакцію від населення.

А народний артист СРСР Олег Басилашвілі закликав налагодити стосунки між країнами і допомагати один одному у важких ситуаціях.

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