"Буде в Венеції": Білик проговорилася про весілля Гросу

Українська співачка Ірина Білик проговорилася про весілля своєї зоряної хрещениці Аліни Гросу. Вона зазначила, що святкове торжество буде в Венеції цього літа.

Відомо, що вже 4 роки Гросу зустрічається з хлопцем на ім'я Олександр. Про це Білик розповіла в програмі "Ранок з Україною".

"Маленька Аліна Гросу вже виросла, вона виходить заміж в червні. Весілля відбудеться у Венеції, так що ми готуємося. Думаю, у Аліни буде дві або навіть три сукні в цей день, тому що її рідна тітка шиє весільні сукні. У тітки бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном. Я, до речі, теж буду на весіллі Аліни в дуже красивій сукні", – зізналася Ірина Білик.

Зазначимо, що вперше Гросу показала свого обранця тільки в минулому році. Крім того, в своїх соціальних мережах вона не показує його обличчя.

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