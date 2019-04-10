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"Буде третій кандидат": відомий український комік підірвав мережу "переддебатним" відео

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Популярний український комік Дядя Жора підірвав мережу яскравим відео про вибори. У ньому він зіграв роль кандидата у президенти Петра Івановича Здуна.

Користувачам мережі дуже сподобався ролик і вони зазначили, що проголосували б за гумориста. Відео Дядя Жора розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Буде третій кандидат": відомий український комік підірвав мережу "переддебатним" відео

Скріншот із відео

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"Буде третій кандидат": відомий український комік підірвав мережу "переддебатним" відео

Скріншот із відео

"Буде третій кандидат": відомий український комік підірвав мережу "переддебатним" відео

Скріншот із відео

"Класно. Молодець, найкраща кандидатура на виборах", "Ви кращі за нинішніх кандидатів", "Супер! Мій голос за вашого кандидата", "Якщо Дядя Жора піде в депутати я за нього проголосую", — пишуть у мережі.

"Буде третій кандидат": відомий український комік підірвав мережу "переддебатним" відео
"Буде третій кандидат": відомий український комік підірвав мережу "переддебатним" відео
"Буде третій кандидат": відомий український комік підірвав мережу "переддебатним" відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, український шоумен, лідер "Студії Квартал 95" і кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, як йому вдається долати депресію і змивати з себе "бруд і напряг".

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

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