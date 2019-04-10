"Буде третій кандидат": відомий український комік підірвав мережу "переддебатним" відео

Популярний український комік Дядя Жора підірвав мережу яскравим відео про вибори. У ньому він зіграв роль кандидата у президенти Петра Івановича Здуна.

Користувачам мережі дуже сподобався ролик і вони зазначили, що проголосували б за гумориста. Відео Дядя Жора розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

"Класно. Молодець, найкраща кандидатура на виборах", "Ви кращі за нинішніх кандидатів", "Супер! Мій голос за вашого кандидата", "Якщо Дядя Жора піде в депутати я за нього проголосую", — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український шоумен, лідер "Студії Квартал 95" і кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, як йому вдається долати депресію і змивати з себе "бруд і напряг".

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.