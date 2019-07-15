"Майже гола": Каменських розбурхала мережу відвертим фото

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), схвилювала мережу вульгарною фотографією.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок зі зйомок кліпу "Константа", на якому позувала у відвертому вбранні.
"Все, здуріла Настя, повністю... Скоро буде порно-зіркою", "Схоже на відео для дорослих", "Красиве тіло у гарної дівчини", "Ви бомбезна пара", "Настя, може вже без білизни? Давай вже голою", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
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