"Майже гола": Каменських розбурхала мережу відвертим фото

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), схвилювала мережу вульгарною фотографією.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок зі зйомок кліпу "Константа", на якому позувала у відвертому вбранні.

"Все, здуріла Настя, повністю... Скоро буде порно-зіркою", "Схоже на відео для дорослих", "Красиве тіло у гарної дівчини", "Ви бомбезна пара", "Настя, може вже без білизни? Давай вже голою", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!