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"Майже гола": Каменських розбурхала мережу відвертим фото

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Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), схвилювала мережу вульгарною фотографією.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок зі зйомок кліпу "Константа", на якому позувала у відвертому вбранні.

"Майже гола": Каменських розбурхала мережу відвертим фото
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"Все, здуріла Настя, повністю... Скоро буде порно-зіркою", "Схоже на відео для дорослих", "Красиве тіло у гарної дівчини", "Ви бомбезна пара", "Настя, може вже без білизни? Давай вже голою", - пишуть в мережі.

"Майже гола": Каменських розбурхала мережу відвертим фото
"Майже гола": Каменських розбурхала мережу відвертим фото
"Майже гола": Каменських розбурхала мережу відвертим фото
"Майже гола": Каменських розбурхала мережу відвертим фото
"Майже гола": Каменських розбурхала мережу відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
КАЛ И МОЧА ПОЖЕНИЛИСЬ!!! И ТЕПЕРЬ ОНИ СЕМЬЯ - «КАЛМОЧА»!!! И ВСЕ РАВНО РЕЙТИНГ ПАДАЕТ!!! ЖАВАЙ УЖЕ АНАЛОЧКУ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ... ХУЛИ СТЕСНЯТЬСЯ!!! ТЫЖ ПАТАП ИЗ КАЛМОЧИ!!!
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Sotnyk Misha
Sotnyk Misha
Kotlyar Vovchik, оце, тебе ушльопку бомануло...
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