Буде на милицях? У дочки Пугачової трапилася біда зі здоров'ям

У російської співачки і дочки Алли Пугачової Крістіни Орбакайте діагностували перелом щиколотки.

Про травму ноги 48-річна артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Крістіна Орбакайте Instagram @orbakaite_k

Як пише сама Орбакайте, травму вона отримали під час репетицій.

"Так почалася моя підготовка до нових постановок для концертної програми. Перелом щиколотки. Не можна наступати на ногу мінімум шість тижнів. На жаль, мої лютневі концерти і вистави змушена перенести (перший раз за свою кар'єру). Дати обов'язково повідомлю! Сподіваюся на розуміння і підтримку", – поділилася Христина.

У коментарях прихильники почали бажати співачці якнайшвидшого одужання:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте викликали ажіотаж спільним фото. У мережі з'явився кадр, на якому жінки роблять селфі без макіяжу, показавши обличчя зблизька.

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