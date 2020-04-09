Брюс Вілліс поголив свою доньку налисо під час карантину

Голлівудський актор Брюс Вілліс поголив свою доньку Таллулу налисо під час карантину.

Відповідне відео 26-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на кадрах видно, як Таллула ледь стримує сміх і проводить долонею по поголеній голові (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Брюс Вілліс з донькою Таллулою Фото: hellomagazine.com

Донька Брюса Вілліса Таллула Фото: instagram/buuski

Користувачі оцінили результат перетворення дівчини. А також порівняли Таллулу з героїнею Солдат Джейн, яку грала її мати Демі Мур.

"Неймовірно", "Боже, це дуже круто", "Ви точно як ваша мама в стрічці "Солдат Джейн", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Дарина Мельникова шокувала шанувальників відео, в якому налисо поголила собі голову.