Брюс Уілліс поголив свою доньку налисо під час карантину

Голлівудський актор Брюс Уілліс поголив свою доньку Таллулу налисо під час карантину.
Відповідне відео 26-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на кадрах видно, як Таллула ледь стримує сміх і проводить долонею по поголеній голові (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Брюс Уілліс з донькою Таллулою
Фото: hellomagazine.com
Донька Брюса Уілліса Таллула
Фото: instagram/buuski
Шанувальники Таллули оцінили результат її перетворення. А також порівняли дівчину з героїнею Солдат Джейн, яку грала її мати Демі Мур.
"Неймовірно", "Боже, це дуже круто", "Ви точно як ваша мама в стрічці "Солдат Джейн", – написали люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Дарина Мельникова шокувала шанувальників відео, в якому налисо поголила собі голову.
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