Брюс Уілліс поголив свою доньку налисо під час карантину

Голлівудський актор Брюс Уілліс поголив свою доньку Таллулу налисо під час карантину.

Відповідне відео 26-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на кадрах видно, як Таллула ледь стримує сміх і проводить долонею по поголеній голові (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Брюс Уілліс з донькою Таллулою Фото: hellomagazine.com

Донька Брюса Уілліса Таллула Фото: instagram/buuski

Шанувальники Таллули оцінили результат її перетворення. А також порівняли дівчину з героїнею Солдат Джейн, яку грала її мати Демі Мур.

"Неймовірно", "Боже, це дуже круто", "Ви точно як ваша мама в стрічці "Солдат Джейн", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Дарина Мельникова шокувала шанувальників відео, в якому налисо поголила собі голову.

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