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20 вересня • оновлено в 16:02
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Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом

1.6т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль знялася у фільмі "Колишні", де постала брюнеткою з коротким волоссям.

Так, зірка зіграла роль дівчини, яка намагається вибудувати відносини з коханим, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх хлопців. Зазначимо, що режисером кінокартини став Євген Баранов, а Кароль — її головною героїнею (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом

Тіна Кароль

Фото: joinfo.ua

Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом

Тіна Кароль у фільмі "Колишні"

Скріншот з відео

Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом

Тіна Кароль у фільмі "Колишні"

Скріншот з відео

Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом

Тіна Кароль у фільмі "Колишні"

Скріншот з відео

Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом

Тіна Кароль у фільмі "Колишні"

Скріншот з відео

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Шанувальники Тіни написали, що її не впізнати без червоної помади і в чорній перуці. Однак вони захоплені тим, як співачка змогла перевтілитися і чудово зіграти роль.

Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом
Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом
Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом
Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом
Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом
Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом

Тіна Кароль у фільмі "Колишні"

Скріншот з відео

Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом

Тіна Кароль у фільмі "Колишні"

Скріншот з відео

Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом

Тіна Кароль у фільмі "Колишні"

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіну Кароль, чия ефектна зовнішність обговорюється таблоїдами не менше її творчого надбання, підловили в незвичному образі.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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