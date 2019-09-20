Брюнетка з короткою стрижкою: Кароль здивувала фанів новим образом

Популярна українська співачка Тіна Кароль знялася у фільмі "Колишні", де постала брюнеткою з коротким волоссям.

Так, зірка зіграла роль дівчини, яка намагається вибудувати відносини з коханим, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх хлопців. Зазначимо, що режисером кінокартини став Євген Баранов, а Кароль — її головною героїнею (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Тіна Кароль Фото: joinfo.ua

Тіна Кароль у фільмі "Колишні" Скріншот з відео

Тіна Кароль у фільмі "Колишні" Скріншот з відео

Тіна Кароль у фільмі "Колишні" Скріншот з відео

Тіна Кароль у фільмі "Колишні" Скріншот з відео

Шанувальники Тіни написали, що її не впізнати без червоної помади і в чорній перуці. Однак вони захоплені тим, як співачка змогла перевтілитися і чудово зіграти роль.

Тіна Кароль у фільмі "Колишні" Скріншот з відео

Тіна Кароль у фільмі "Колишні" Скріншот з відео

Тіна Кароль у фільмі "Колишні" Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіну Кароль, чия ефектна зовнішність обговорюється таблоїдами не менше її творчого надбання, підловили в незвичному образі.

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