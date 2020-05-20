"Брухунова один в один!" Степаненко вразила схожістю з молодою дружиною Петросяна

Анна Міхно люди 12:08, 20.05.2020 Оновлено: 12:09, 20.05.2020

Російська гумористка Олена Степаненко поділилася архівною фотографією, на якій деякі шанувальники порівняли її з молодою дружиною Євгена Петросяна Тетяною Брухуновою.

Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці артистки в Instagram.

Олена Степаненко
Instagram @esheneve4er

На фотографії молода Степаненко позує в леопардових лосинах і яскраво-жовтому светрі. У такому вбранні артистка сидить на шкіряному дивані.

"Ми – жінки, ми повинні бути непередбачуваними, повинні дивувати. Ось часом дивишся на свої колишні фотографії і думаєш: "Що це таке було?! Мода? Настрій? Погодні аномалії або з'їла щось не те?" Я в леопардових лосинах. Зухвало, загадково, але, здається, цілком симпатично", – підписала фото Степаненко.

Примітно, що знімок викликав бурхливі обговорення в коментарях. Більш того, деякі користувачі зазначили, що Брухунова дуже схожа на Степаненко в молодості.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Степаненко показала архівне фото в сукні без білизни.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Турция отказывается от российского газа

Грошей на пенсії може не вистачити: в Кабміні готують реформу з двома виплатами і новим внеском

Річницю відзначать на небесах, 13-річна дівчинка осиротіла. Деталі фатальної трагедії з подружжям на Житомирщині

З'ясувалася нова небезпека масок: кому рекомендують не носити пов'язку

Пресконференція Зеленського до року президентства: всі подробиці та онлайн-трансляція