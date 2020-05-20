"Брухунова один в один!" Степаненко вразила схожістю з молодою дружиною Петросяна
Російська гумористка Олена Степаненко поділилася архівною фотографією, на якій деякі шанувальники порівняли її з молодою дружиною Євгена Петросяна Тетяною Брухуновою.
Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці артистки в Instagram.
На фотографії молода Степаненко позує в леопардових лосинах і яскраво-жовтому светрі. У такому вбранні артистка сидить на шкіряному дивані.
"Ми – жінки, ми повинні бути непередбачуваними, повинні дивувати. Ось часом дивишся на свої колишні фотографії і думаєш: "Що це таке було?! Мода? Настрій? Погодні аномалії або з'їла щось не те?" Я в леопардових лосинах. Зухвало, загадково, але, здається, цілком симпатично", – підписала фото Степаненко.
Примітно, що знімок викликав бурхливі обговорення в коментарях. Більш того, деякі користувачі зазначили, що Брухунова дуже схожа на Степаненко в молодості.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Степаненко показала архівне фото в сукні без білизни.