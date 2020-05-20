Головна Новини
20 травня • оновлено в 13:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Брухунова один в один!" Степаненко вразила схожістю з молодою дружиною Петросяна

5.6т
Читати матеріал російською

Російська гумористка Олена Степаненко поділилася архівною фотографією, на якій деякі шанувальники порівняли її з молодою дружиною Євгена Петросяна Тетяною Брухуновою.

Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці артистки в Instagram.

Олена Степаненко

Олена Степаненко

Instagram @esheneve4er

На фотографії молода Степаненко позує в леопардових лосинах і яскраво-жовтому светрі. У такому вбранні артистка сидить на шкіряному дивані.

"Ми – жінки, ми повинні бути непередбачуваними, повинні дивувати. Ось часом дивишся на свої колишні фотографії і думаєш: "Що це таке було?! Мода? Настрій? Погодні аномалії або з'їла щось не те?" Я в леопардових лосинах. Зухвало, загадково, але, здається, цілком симпатично", – підписала фото Степаненко.

Примітно, що знімок викликав бурхливі обговорення в коментарях. Більш того, деякі користувачі зазначили, що Брухунова дуже схожа на Степаненко в молодості.

"Брухунова один в один!" Степаненко вразила схожістю з молодою дружиною Петросяна
"Брухунова один в один!" Степаненко вразила схожістю з молодою дружиною Петросяна
"Брухунова один в один!" Степаненко вразила схожістю з молодою дружиною Петросяна
"Брухунова один в один!" Степаненко вразила схожістю з молодою дружиною Петросяна
"Брухунова один в один!" Степаненко вразила схожістю з молодою дружиною Петросяна

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Степаненко показала архівне фото в сукні без білизни.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

  • У світі захворіли понад 4,9 млн осіб, загинули – 323 тисячі.

  • Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення при COVID-19.

  • Протягом тижня Швеція, яка не вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

  • У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом від тварини.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги