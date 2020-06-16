Брітні Спірс з новою зачіскою показала фігуру в бікіні. Фото

люди 09:59, 16.06.2020

Американська співачка Брітні Спірс повідомила про те, що змінила зачіску і показала, як її тіло виглядає в бікіні.

Фото, які високо оцінили фанати зірки, Брітні опублікувала в Instagram.

"Я нарешті це зробила! Відрізала чубчик", – підписала вона світлини.

Брітні Спірс
Instagram Брітні Спірс
Брітні Спірс
Instagram Брітні Спірс

27-річний коханий Брітні, фітнес-інструктор Сем Асгарі влаштував флешмоб, написавши під фото: "Скільки людей у коментарях скаже "королева чубчиків!".

Користувачі мережі підтримали задум бойфренда зірки і написали, що Брітні – королева.

скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Брітні Спірс "побила" світовий рекорд Усейна Болта.

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