Американська співачка Брітні Спірс повідомила про те, що змінила зачіску і показала, як її тіло виглядає в бікіні.

Фото, які високо оцінили фанати зірки, Брітні опублікувала в Instagram.

"Я нарешті це зробила! Відрізала чубчик", – підписала вона світлини.

Брітні Спірс

Брітні Спірс

27-річний коханий Брітні, фітнес-інструктор Сем Асгарі влаштував флешмоб, написавши під фото: "Скільки людей у коментарях скаже "королева чубчиків!".

Користувачі мережі підтримали задум бойфренда зірки і написали, що Брітні – королева.

Брітні Спірс з новою зачіскою показала фігуру в бікіні. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Брітні Спірс "побила" світовий рекорд Усейна Болта.