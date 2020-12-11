Брітні Спірс випустила пісню з легендарними Backstreet Boys

Софія Ковнір Люди 12:21, 11.12.2020 Оновлено: 12:24, 11.12.2020

Американська співачка Брітні Спірс записала дует з легендарним гуртом Backstreet Boys. Композицію під назвою "Matches" знаменитість представила до свого 39-річчя.

За словами артистки, вона дуже сподівається, що новий трек сподобається її шанувальникам. Відповідний пост Спірс написала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, Брітні Спірс – володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис". Дебютний альбом співачки Baby One More Time зробив її всесвітньо популярною.

  • Раніше Брітні Спірс заявила, що боїться свого батька й тому не даватиме концерти, поки він має над нею владу.

  • Також суддя Верховного суду з Лос-Анджелеса відмовила співачці у її проханні усунути батька Джеймі Спірса від опіки над нею, яка триває вже 12 років.

Брітні Спірс
mfm station

Backstreet Boys – американський музичний гурт, який є першим після Sade, дев'ять альбомів яких стартували в десятці хітпараду альбомів у США.

Backstreet Boys
Звуки.Ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брітні Спірс після тривалої перерви випустила невиданий трек під назвою "Swimming In The Stars".

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