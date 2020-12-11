Брітні Спірс випустила пісню з легендарними Backstreet Boys

Американська співачка Брітні Спірс записала дует з легендарним гуртом Backstreet Boys. Композицію під назвою "Matches" знаменитість представила до свого 39-річчя.

За словами артистки, вона дуже сподівається, що новий трек сподобається її шанувальникам. Відповідний пост Спірс написала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, Брітні Спірс – володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис". Дебютний альбом співачки Baby One More Time зробив її всесвітньо популярною.

Раніше Брітні Спірс заявила, що боїться свого батька й тому не даватиме концерти , поки він має над нею владу.

Також суддя Верховного суду з Лос-Анджелеса відмовила співачці у її проханні усунути батька Джеймі Спірса від опіки над нею, яка триває вже 12 років.

Backstreet Boys – американський музичний гурт, який є першим після Sade, дев'ять альбомів яких стартували в десятці хітпараду альбомів у США.

Знаменитий попгурт 90-х Backstreet Boys потішив шанувальників несподіваним виконанням свого хіта I Want It That Way.

Учасник попгурту Backstreet Boys Нік Картер наклав судову заборону на молодшого брата Аарона Картера через його намір убити вагітну дружину музиканта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брітні Спірс після тривалої перерви випустила невиданий трек під назвою "Swimming In The Stars".