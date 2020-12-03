Брітні Спірс випустила нову пісню після тривалої перерви. Відео

Американська співачка Брітні Спірс після тривалої перерви випустила раніше невиданий трек під назвою Swimming In The Stars.

Відповідна композиція була опублікована на офіційному YouTube-каналі Брітні. Вона увійде в перевиданий альбом Glory, який побачить світ 4 грудня. До речі, трек повинен був вийти ще у 2016 році (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

Лімітований розширений альбом також буде містити в собі інші треки та зображення, які не були включені в оригінальний реліз. Відомо, що в нову версію також увійде композиція Mood Ring, записана разом з Backstreet Boys.

Брітні Спірс представила пісню Swimming In The Stars Associated Press

Нагадаємо, альбом Glory вийшов у 2016 році й став дев'ятим альбомом Брітні Спірс. У лонгплей увійшли 12 композицій. Платівка дебютувала з третього рядка в чарті Billboard 200 з тижневими продажами в 111 тис. копій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Брітні Спірс заявила, що боїться свого батька і тому не даватиме концерти, поки він має над нею владу.

Раніше суддя Верховного суду з Лос-Анджелеса відмовила співачці у її проханні усунути батька Джеймі Спірса від опіки над нею, яка триває вже 12 років