Брітні Спірс відмовилася співати через свого батька: стали відомі подробиці

Американська поп-виконавиця Брітні Спірс заявила, що боїться свого батька і тому не буде давати концерти, поки він має над нею владу.

Так, суддя Верховного суду з Лос-Анджелеса відмовила співачці в її проханні усунути батька Джеймі Спірса від опіки над нею, яка триває вже 12 років, пише "The Guardian".

Як стало відомо, суддя Бренда Пенні відмовила Брітні Спірс в її проханні усунути батька, який контролює її життя та кар'єру. Також суддя відзначила, що розгляне всі можливі клопотання про призупинення або скасування опіки, які адвокат співачки планує подати.

"Моя клієнтка повідомила мені, що боїться батька. Вона не вийде на сцену, поки він керує її кар'єрою", – повідомив адвокат зірки.

Брітні Спірс заявила, що боїться свого батька і тому не буде давати концерти ГолосUA

Нагадаємо, батько Брітні взяв опіку над дочкою в 2008 році після того, як вона пережила нервовий зрив через розлучення з Кевіном Федерлайном. У 2019 він тимчасово передав право опіки над зіркою її помічниці Джоді Монтгомері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська поп-виконавиця Брітні Спірс вже який місяць продовжує "лякати" шанувальників дивними відео еротичних танців.