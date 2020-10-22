Брітні Спірс стривожила фанатів загадковими танцями в бікіні. Відео

Американська поп-виконавиця Брітні Спірс вже який місяць продовжує "лякати" шанувальників дивними відео еротичних танців.

Так, на цей раз 38-річна знаменитість опублікувала ролик, на якому рухалася під пісню Мадонни Justify My Love. Артистка була одягнена в бікіні, що складається з червоного топа і чорних маленьких трусів. Відео з'явилося на особистій сторінці в Instagram співачки, проте незабаром вона його видалила (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Брітні Спірс налякала шанувальників дивними танцями колаж

Під іншими публікаціями співачки шанувальники висловили занепокоєння щодо її психічного здоров'я, через дивні рухи та міміку на останньому відео.

"Брітні, ти в нормі?", "Твої відео – найдивніші речі на світі", "Ти нас лякаєш. У тебе все нормально?", "Вона божеволіє", "Її накачали наркотиками. Надішліть це в поліцію", "Куди дивиться її сім'я... Вона явно збожеволіла та продовжує публікувати таке. А потім ще видаляє", "Мертві очі. Пустота в погляді та смуток", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати Брітні Спірс подала запит до окружного суду Лос-Анджелеса (США), щоб контролювати фінанси доньки.