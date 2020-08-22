Брітні Спірс програла суд щодо опікунства

Брітні Спірс не хотіла, щоб батько був її опікуном. Getty Images

38-річна Брітні Спірс, яка хотіла позбавити свого батька права опіки над нею, програла в суді.

На закритому від преси засіданні вирішили, що Джеймс Спірс залишиться опікуном дочки до лютого 2021 року, пише Сплетник.

Співачка хотіла бачити своїм постійним опікуном помічницю Джоді Монтгомері, якій її батько тимчасово передав право опіки. Адвокати знаменитості також хотіли позбавити його можливості розпоряджатися всіма фінансами артистки, але поки їм у цьому відмовили.

Брітні Спірс з батьком profile.ru

Нагадаємо, Джеймс Спірс став опікуном дочки в 2008 році після того, як вона пережила нервовий зрив через розлучення з Кевіном Федерлайном. Крім того, суд дозволив йому отримувати з доходів дочки 130 тисяч доларів (3,5 млн гривень) щороку за опіку. У 2019 році Джеймс тимчасово передав право опіки Монтгомері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати Брітні Спірс подала запит до окружного суду Лос-Анджелеса (США), щоб контролювати фінанси дочки.

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