Популярна американська співачка Брітні Спірс показала на відео, як зламала ногу.
Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, як співачка в жовтому спортивному топі й чорних шортах енергійно танцювала в студії. Потім Спірс оступилася і впала на підлогу, тримаючись за ногу (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Брітні Спірс
"Я не танцювала протягом шести місяців, тому я була в повному захваті в цей момент. І так, я знаю, що я босоніж. Не смійтеся, але так у мене краще зчеплення з підлогою. Тут ви можете почути, як я зламала ногу. Вибачте, це досить голосно", – написала Брітні.
I have not danced in six months so I was full throttle at this spot 🏎💥💃🏼 !!!! And yes .... I know I'm barefoot .... do not laugh but I grip the floor better that way !!!! PS you can hear where I broke my foot here 🙄🙄🙄 ... .. sorry it's kind of loud !!!!!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брітні Спірс була помічена з травмованою ногою на вулицях Лос-Анджелеса, коли прямувала в студію засмаги.
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