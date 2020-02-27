Популярна американська співачка Брітні Спірс показала на відео, як зламала ногу.

Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, як співачка в жовтому спортивному топі й чорних шортах енергійно танцювала в студії. Потім Спірс оступилася і впала на підлогу, тримаючись за ногу (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Брітні Спірс

"Я не танцювала протягом шести місяців, тому я була в повному захваті в цей момент. І так, я знаю, що я босоніж. Не смійтеся, але так у мене краще зчеплення з підлогою. Тут ви можете почути, як я зламала ногу. Вибачте, це досить голосно", – написала Брітні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брітні Спірс була помічена з травмованою ногою на вулицях Лос-Анджелеса, коли прямувала в студію засмаги.

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