Брітні Спірс звернулася до суду через батька-опікуна

38-річна співачка Брітні Спірс звернулася до суду, щоб відмовитися від опіки батька Джеймі Спірса та заборонити йому розпоряджатися її майном.

Про це повідомляє The Independent. Нагадаємо, батько взяв опіку над дочкою в 2008 році після того, як вона пережила нервовий зрив через розлучення з Кевіном Федерлайном. У 2019 році він тимчасово передав право опіки над зіркою її помічниці Джоді Монтгомері.

"Брітні рішуче проти повернення Джеймі в статусі опікуна. Вона хоче, щоб призначення міс Монтгомері в ролі опікуна стало постійним", – розповів виданню представник Брітні.

Джоді Монтгомері була тимчасовою опікункою Брітні Сплетник

Також поп-знаменитість хоче, щоб надалі розпоряджатися її майном мав право не батько, а банк. Проте адвокати співачки припустили, що Джеймі Спірс не допустить цього.

Брітні Спірс з батьком Сплетник

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати Брітні Спірс подала запит до окружного суду Лос-Анджелеса (США), щоб контролювати фінанси дочки.