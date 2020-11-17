Брітні Спірс, Ані Лорак і Демі Мур: зіркові красуні, які постраждали від чоловіків-аб'юзерів

Не новина, що багато зіркові пари розлучаються зі скандалами, судами і діленням майна. Однак, і зоряні красуні теж плачуть, потрапляючи в "пастку" до альфонсам, абьюзерам і зрадникам.

Як Хізер Локлір вибиралася з депресії після зради чоловіка з найкращою подругою, як Брітні Спірс боролася з чоловіком-альфонсом і про двох одіозних чоловіків Джей Ло – читайте на OBOZREVATEL.

Шлюб цих двох голлівудських зірок, який вони уклали в 2005 році, став сенсацією. Жовта преса раз у раз "ловила" парочку в усіх публічних місцях, ставили ставки, чи народить Мур спадкоємця Кутчер і особливо обговорювали ставлення екс-дружина актриси – Брюса Вілліса, до цієї парі. Однак, всім на зло, подружжя були щасливі і любов не піддавалася сумнівам протягом семи років шлюбу.

Все розсипалося, як картковий будиночок, в 2011 році – саме тоді численні повідомлення преси про зради Кутчер, виявилися правдою. Актора ловили з актрисами, моделями, а Демі Мур на все закривала очі. Крапку зірка "Стриптизу" поставила 17 жовтня 2011 року, подавши на розлучення, який розтягнувся на два роки.

Ударом для зірки стало те, що Кутчер, не чекаючи розлучення, закрутив роман з Мілою Куніс, на якій згодом одружився і став батьком. А Демі Мур досі не може відійти після розлучення.

Актрисі Хізер Локлір шлюб з гітаристом групи Bon Jovi Річі Самбора ледь не коштував душевного стану, кар'єри і навіть життя. Бурхливий роман закінчився весіллям і шлюбом довжиною 11 років, а також народженням дочки. Грім грянув у 2005 році – тоді Локлір, не витримавши постійних зрад чоловіка і інтрижок, подала на розлучення. Однак, підлості, на яку зважився Самбора, ніхто не очікував.

Так, не чекаючи розірвання шлюбу, Самбора закрутив роман з близькою подругою Хізер – Деніз Річардс. Паралельно чоловік спробував відсудити у дружини дочка Аву. Зрада чоловіка і подруги привели до страшної депресії, з якої актриса не могла вибратися більше двох років, а в березні 2008 року спробувала накласти на себе руки. Врятував її сусід, випадково зайшов в будинок. Тоді актриса провела в реабілітаційній клініці чотири тижні. У 2012 її знову госпіталізували з передозуванням алкоголю і наркотиків. На щастя, в 2014 році Локлір заявила, що більше "балуватися" речовинами не буде і з тих пір жодного разу не потрапляла в подібні ситуації.

Крістіна Агілера вийшла заміж за Джордана Бретман ще зовсім юною. Шлюб здавався спокійним, навіть преса не могла знайти інформацію для пліток. У сім'ї народився син, співачка і продюсер прекрасно ладили, тому інтерв'ю Агілери в 2010 році було справжнім шоком. З'ясувалося, що Бретман неодноразово піднімав руку на неї, лаявся брудними словами і принижував її.

Через п'ять років подібних відносин, Агілера подала в суд і розлучилася з продюсером, хоча ще кілька місяців подружжя ділили опіку над спільним сином Максом. Однак, потім Бретман пішов на мирову і зараз вони з Агілерою прекрасно ладнають.

Якщо запитати – кого з чоловіків зіркових див ви вважаєте найбільш мерзенним і підлим, багато хто пригадає екс-дружина принцеси поп-музики Брітні Спірс – Кевіна Федерлайна. Шлюб співачки і музиканта починався як казка – в серпні 2004 року вони одружилися на закритій церемонії, куди запросили всього 30 чоловік.

Один за іншим в сім'ї народилися сини Шон Престон і Джейден Джеймс, але потім у відносинах почався кошмар. Спірс неодноразово ловили в неадекватному стані, потім стало відомо про пристрасть співачки до наркотиків. Через три роки шлюбу співачка сама подала на розлучення з Федерлайном і пустилася в усі тяжкі: поголила голову, побилася з пресою, водила авто в нетверезому вигляді.

Екс-чоловік співачки подав на неї до суду за право опіки над дітьми, зажадавши собі величезні аліменти. Спірс на рік припинила виступи і практично зникла з радарів ЗМІ. Подейкували, що зірка лікується в реабілітаційній клініці. В цей час раніше нікому невідомий танцюрист і музикант Федерлайн став справжньою зіркою: ходив по всіх телеканалах, роздаючи інтерв'ю і розповідаючи, який поганий матір'ю була його екс-дружина, мусолив брудну білизну сім'ї і наполягав, що він зможе замінити матір синам. При цьому, Федерлайн намір не тільки відібрати дітей, а й частину статків поп-принцеси, а також вимагав, щоб його екс-дружина придбала для нього і дітей будинок!

Але життя все розставило по своїх місцях. Спірс, пройшовши курс реабілітації, вчепилася в дітей мертвою хваткою, відвоювавши опіку над ними за умови нагляду свого батька, а також знову стала записувати музику і публічно вибачилася за свою поведінку. Остаточно любов своїх шанувальників співачка повернула, давши інтерв'ю Опрі Уїнфрі, де вимовила свою легендарну фразу: "Діти – ось моя релігія".

До речі, Федерлайн намагався спочатку відвоювати дітей, потім подав на розділ майна (що йому не вдалося, так як все було куплено до шлюбу з ним), а коли Спірс виплатила йому відступні – миттєво відступився і від опіки над синами. Крім того, намагався шантажувати колишню дружину тим, що викладе у відкритий доступ її відверті фото і відео, але цього, на щастя, не сталося. З 2016, коли, мабуть, гроші, отримані від Спірс, скінчилися, Федерлайн став продавати на аукціоні особисті речі знаменитості, їх загальні фото і навіть – фотографії дітей.

До речі, про зірки, чиї інтимні фото і відео були злиті в Інтернет, ми розповідали раніше.

Про чоловіків Джей Ло можна сказати "один іншого краше". Зірка пережила вісім бурхливих романів, деякі з них навіть закінчувалися весіллям. Були і розчарування, з кимось із чоловіків співачка розлучилася друзями, хтось, як Бен Аффлек, розбив її серце, але справжню відразу у фанатів зірки викликали лише двоє супутників артистки.

Так, першим був Оджані Ноа – чарівний кубинець швидко привернув до себе Джей Ло, пара одружилася в лютому 1997 року, але вже в січні 1998 розлучилася через розбіжності. Правда, Ноа залишився працювати адміністратором в ресторані екс-подружжя, поки в 2002 та не звільнила його через ненадійність. В помсту, колишній коханий погрожував співачці тим, що зіллє в Інтернет відео та фото, на яких відображена Лопес у відвертих позах. Вартість плівки він оцінив в п'ять мільйонів доларів, але в підсумку отримав тільки позов від юристів Джей Ло і судове рішення про заборону на публікацію.

Другий чоловік у житті Джей Ло, який так і не став улюбленцем її фанатів, був співак Марк Ентоні, з яким вона уклала шлюб в червні 2004 року. У лютому 2008 року у них народилися двійнята Макс і Емма, але потім в пресу почали просочуватися регулярні чутки про сварки і розлучення. Сама Дженніфер пояснила своє рішення про розлучення так:

"У мене ніколи не було синця під оком або розпухлою губи, але у мене були стосунки, де я відчувала на собі якесь насильство в тій чи іншій формі: уявне, емоційне, вербальне ...".

Крім того, через місяць після оголошення про розлучення, в пресу просочилися відомості, що Ентоні довгий час жив за рахунок зіркової співачки, що їй також не подобалося.

Ані Лорак в питанні чоловіків можна назвати "української Джей Ло". Як Джей Ло, після багаторічних зрад і сварок, знайшла сімейний затишок в парі з Алексом Родригезом, так і Ані Лорак, після всіх хворобливих розставань, зараз насолоджується щастям з Єгором Глібом.

Однак, задовго до цього, 13-річна Ані Лорак, після перемоги в конкурсі "Первоцвіт" познайомилася з продюсером Юрієм Фальосою, різниця з яким у неї становила 17 років. Незважаючи на це, через рік між 14-річною дівчинкою і продюсером зав'язався роман, сам Фалеса без сорому розповідає про перший постільному досвід своєї підопічної:

"Це було щось неправильне таке, спонтанне, тому що це було вперше ... Це було не зовсім сказати, щоб сильно приємно ... Бажання, яке протягом року тримається, воно вихлюпнулося, цього не можна розцінити з почуттями і відчуттями - оргазму. Це сталося, нарешті ".

Творчий і робітничий союз тривав більше десяти років – до 2005 року, після чого Лорак пішла у сольне плавання. Кажуть, причиною розриву було те, що співачка закохалася в футболіста Сергія Реброва, але ЗМІ неодноразово розповідали, що Фалеса міг розпустити руки на адресу своєї підопічної. Крім того, "відпускав" він співачку з великими фінансовими втратами для неї, а також судився за право виконання нею пісень. Зараз продюсер не викликає симпатій тому, що коментує будь-які вчинки своєї екс-подруги і розповідає інтимні подробиці її життя.

Другий чоловік в житті Ані Лорак – турків і бізнесмен Мурат Налчаджиоглу спочатку сприймався, як "заморський" принц з казки. Їх весілля в Анталії точно нагадувала кадри з "Попелюшки", народження дочки Соні зміцнило їх союз. Разом пара прожила дев'ять років. Грім прогримів в 2018 році, коли Налчаджиоглу зловили в одному з ресторанів Києва в обіймах світської левиці Яни Бєляєвої. Відео зради поширилося в соцмережах з шаленою швидкістю, але Ані Лорак зберігала стійке мовчання. Налчаджиоглу вибачався в соцмережах, постил зворушливі визнання дочки і дружини, але це не допомогло – в січні 2019 року пара тихо і без шуму розлучилася, мирно поділивши майно і опіку над дочкою. Однак, з тих пір, вони практично не спілкуються.

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