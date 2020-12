Брітні Спірс – 39: як змінювалася співачка впродовж кар'єри. Фото

Американська поп-виконавиця Брітні Спірс у середу, 2 грудня, святкує свій день народження. Їй виповнилося 39 років.

Знаменитість голосно заявила про себе на початку нульових, її кліпи крутили на всіх музичних каналах, а дівчата намагалися наслідувати стиль Спірс. За роки популярності життя артистки кардинально змінилася – від найбільш високооплачуваної співачки до пацієнтки реабілітаційного центру. Брітні довгі роки лікувалася від наркотичної залежності. У день народження зірки OBOZREVATEL пропонує згадати, як Брітні Спірс виглядала на піку своєї кар'єри і як вона змінилася відтоді.

Слава застала Спірс у 1999 році, коли вийшов її дебютний альбом Baby One More Time. Він став 15-кратним платиновим і на сьогодні є найуспішнішим альбомом співачки.

У травні 2000 року вийшла друга платівка Брітні Спірс Oops! I Did It Again. Альбом дебютував на 1-му місці в США з продажами 1,3 мільйона копій в перший тиждень, що стало абсолютним рекордом, який довгий час ніхто не міг побити. Потім вона випустила альбоми Britney та In the Zone, за останній з яких була нагороджена премією "Греммі".

Однак особисте життя Спірс та її емоційний стан з кожним роком погіршувалися. У липні 2004 року, через три місяці після знайомства, співачка оголосила про заручини з Кевіном Федерлайном, а вже 18 вересня вони одружилися. У 2006-му Брітні подала на розлучення з Федерлайном.

Через рік весь світ дізнався, що співачка вживає наркотики та алкоголь, їздить без прав. Опіку над їхніми спільними дітьми отримав Кевін, а коли артистка відмовилася добровільно віддати синів, її відправили на обстеження в медичний центр.

У 2007-му західна преса писала, як Брітні регулярно покидала клініку, у якій лікувалася від залежності. Одного разу втеча закінчилася походом в перукарню, де Спірс поголила голову.

У 2008-му зірка потрапила в психіатричне відділення, де її визнали тимчасово недієздатною. За рішенням суду опікуном Спірс став її батько Джеймс.

Попри на депресію, співачка все-таки повернулася на сцену з синглом Piece of Me. У 2011 році вийшла ще одна її платівка Femme Fatale. У травні 2012 року Спірс стала суддею другого сезону американської версії шоу The X Factor. Ще через рік – працювала над своїм восьмим студійним альбомом під назвою Britney Jean.

8 січня 2014 року на 40-й церемонії вручення премії People's Choice Awards, що проходила в Лос-Анджелесі, співачка перемогла в номінації "Улюблений поп-виконавець". Наступні два роки активно виступала і записувала новий альбом Glory.

У січні 2017 року Брітні Спірс перемогла у всіх чотирьох номінаціях на 43-й премії People's Choice Awards.

4 січня 2019 року Спірс оголосила про безстрокову перерву в роботі та скасування свого запланованого шоу в Лас-Вегасі після того, як її батько Джеймі Спірс переніс розрив товстої кишки. У тому ж місяці Брітні Спірс поступила до психіатричного закладу через стрес від хвороби батька.

Водночас в подкасті під назвою Britney's Gram стверджувалося, що Джеймі Спірс скасував заплановане шоу через відмову Спірс приймати ліки, що він тримав її в установі проти її волю з січня 2019 року, після того, як вона порушила правило про заборону водіння, і що її опікунство спочатку мало закінчитися у 2009 році.

До речі, Брітні Спірс у 2019 році зверталася до суду, щоб відмовитися від опіки батька Джеймі Спірса і заборонити йому розпоряджатися її майном, проте програла справу. На закритому від преси засіданні вирішили, що Джеймс Спірс залишиться опікуном доньки до лютого 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати Брітні Спірс подала запит до окружного суду Лос-Анджелеса (США), щоб контролювати фінанси доньки.