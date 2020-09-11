Британський гурт Gorillaz заспівав про Білорусь, президента і "вимкнуту молодь"

Всесвітньо відомий британський гурт Gorillaz випустив кліп на пісню Strange Times, де є згадка про Білорусь.

Композицію колектив записав спільно з фронтменом The Cure Робертом Смітом. У ній згадується про "дивне відлуння з Білорусі", де влада вішає ярлики на "вимкнуту молодь". Прем'єра кліпу та пісні відбулася на YouTube-каналі Gorillaz (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Далеко-далеко я чую, як хтось там співає. Я мчу крізь ліс, дивні відгомони Білорусі, де президенти вішають ярлики на вимкнуту молодь. Про що б ви мріяли? Ніяких ігор в школі, ніяких стрибків у воду", – говоритися в тексті пісні. Зазначимо, що терміном "відключена молодь" у США називають людей від 16 до 24 років, які не навчаються і не працюють.

Gorillaz в новій пісні згадали Білорусь. скріншот з відео

До речі, ролик на пісню став частиною музичного проєкту "Song Machine". Це анімаційний серіал, який стартував в інтернеті 30 січня. Завершиться проєкт 23 жовтня виходом альбому гурту. Білорусь з'явилася в шостому епізоді серіалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Катерина Шмакова вибачилася перед жителями Білорусі за жарти про протести в їхній країні на шоу "Международная пилорама".