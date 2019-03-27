МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Британські ЗМІ жорстко висміяли Волочкову

Читати матеріал російською

Скандальну російську балерину Анастасію Волочкову висміяли в зарубіжних ЗМІ. Журналісти звернули увагу на те, як невміло танцівниця редагує свої знімки.

Фотографія балерини потрапила до збірки британського таблоїду The Sun.

Британські ЗМІ жорстко висміяли Волочкову

utro.ru

Новини
"Він із мене знущався!" Розкрилася правда про розлучення Пугачової з екс-чоловіком

"Ми всі грішимо застосуваннями фільтрів або збільшуємо яскравість зображень, але ці знімки виводять редагування фотографій на цілковито новий рівень", – йдеться в статті.

На фото Волочкова позує на фоні морського узбережжя і можна помітити, що море позаду балерини "попливло" – мабуть для того, щоб зробити її фігуру стрункішою.

Британські ЗМІ жорстко висміяли Волочкову

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова гнівно висловилася про журналістку й телеведучу Ксенію Собчак, назвавши її заздрісницею та "актрисою погорілого театру".

Дізнайся першим, хто виграє "Євробачення-2019" в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
21
8
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Британские СМИ жестко высмеяли Волочкову? Да мы сами над ней смеёмся ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки