Британські ЗМІ жорстко висміяли Волочкову

Скандальну російську балерину Анастасію Волочкову висміяли в зарубіжних ЗМІ. Журналісти звернули увагу на те, як невміло танцівниця редагує свої знімки.

Фотографія балерини потрапила до збірки британського таблоїду The Sun.

utro.ru

"Ми всі грішимо застосуваннями фільтрів або збільшуємо яскравість зображень, але ці знімки виводять редагування фотографій на цілковито новий рівень", – йдеться в статті.

На фото Волочкова позує на фоні морського узбережжя і можна помітити, що море позаду балерини "попливло" – мабуть для того, щоб зробити її фігуру стрункішою.

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова гнівно висловилася про журналістку й телеведучу Ксенію Собчак, назвавши її заздрісницею та "актрисою погорілого театру".

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