Британська сценаристка обурилася відсутністю чорношкірих акторів в серіалі "Чорнобиль" від HBO

Британська сценаристка Карла Марі Світ обурилася тим фактом, що в серіалі "Чорнобиль" від HBO немає темношкірих акторів.

Так, про це вона написала у своєму мікроблозі. "Подивилася два епізоди "Чорнобиля", дуже добре! Тільки є одна думка... я розумію, що всі персонажі в реальному житті були білими, але вони також говорили з українським акцентом. А тут актори з акцентами з усієї Великобританії. Так якщо вони не дотримуються достовірності в цьому, чому не ввести в серіал темношкірих людей?", — написала Світ.

Кадр з серіалу "Чорнобиль" від НВО

Крім того, сценаристка заявила, що творці серіалу вдають, що чорношкірих людей не існує.

"В країні стільки прекрасних темношкірих акторів, які чудово зіграли б в "Чорнобилі". Я просто розчарована тим, що чергове популярне шоу з величезним акторським складом вдає, ніби їх не існує", — додала вона.

Кадр з "Чорнобиля"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Перша серія серіалу "Чорнобиль" вийшла 6 травня 2019. Далі епізоди виходили щопонеділка. Всього в серіалі буде 5 серій.

Вихід четвертої серії спровокував ряд скандалів, зокрема, в Росії сказилися через правду HBO про Голодомор в "Чорнобилі".

Також картину визнали "фільм про порятунок шкур, а не душ" і викрили в численних кіноляпах і брехні.

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