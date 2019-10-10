Британська "копія" Кардаш'ян без білизни позувала у прозорій сукні: гарячі кадри

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш'ян, схвилювала мережу дуже пікантним знімком.

Зірка позувала у сукні, яку не можна було побачити з першого разу – сітка, натягнута на тіло, що одягнено лише в тоненькі стринги. Відповідні фотографії вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Таким чином, Роуз постала перед фанатами практично повністю оголеною. Об'ємні груди модель прикривала руками, лежачи на животі й розпустивши волосся.

Демі Роуз в прозорій сукні instagram / demirosemawby

Відвертий образ доповнив макіяж, виконаний у тонах тілесного кольору: підводка і коричнева помада, а прикрасою послужили квадратні сережки. "Ангельська енергія", – підписала зірка.

Демі Роуз в прозорій сукні без білизни instagram / demirosemawby

Демі Роуз в без білизни instagram / demirosemawby

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто радує фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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