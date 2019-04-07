МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Британська принцеса Беатріс виходить заміж за 24-річного мільйонера

969Читати матеріал російською

Внучка королеви Великобританії Єлизавети II принцеса Беатріс виходить заміж за 24-річного мільйонера Едоардо мапелло Моцці.

Пара вже живе разом, і вони відкрито говорять про шлюб, повідомляє The Sun з посиланням на власне джерело.

Британська принцеса Беатріс виходить заміж за 24-річного мільйонера

Hello!

"Вони неймовірно щасливі і вже планують весілля. Не знаю, чи дійсно він опустився на одне коліно з кільцем, але вони відкрито говорять про шлюб. Це буде або в цьому році, або, можливо, на початку 2020 року", - говорить джерело.

Британська принцеса Беатріс виходить заміж за 24-річного мільйонера

Teleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого стало відомо, що Маркл і принц Гаррі збираються переїхати в новий відремонтований будинок, який подарувала королева Єлизавета II.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки