Британська принцеса Беатріс виходить заміж за 24-річного мільйонера

Внучка королеви Великобританії Єлизавети II принцеса Беатріс виходить заміж за 24-річного мільйонера Едоардо мапелло Моцці.

Пара вже живе разом, і вони відкрито говорять про шлюб, повідомляє The Sun з посиланням на власне джерело.

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"Вони неймовірно щасливі і вже планують весілля. Не знаю, чи дійсно він опустився на одне коліно з кільцем, але вони відкрито говорять про шлюб. Це буде або в цьому році, або, можливо, на початку 2020 року", - говорить джерело.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого стало відомо, що Маркл і принц Гаррі збираються переїхати в новий відремонтований будинок, який подарувала королева Єлизавета II.

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