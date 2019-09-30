Британська "копія" Кім Кардаш`ян показала величезні груди: фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, показала фанатам чергове пікантне фото. На ньому вона позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди.

Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Демі Роуз

Зазначимо, зірка часто радує своїх шанувальників пікантними знімками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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