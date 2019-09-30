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1 жовтня • оновлено в 05:44
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Британська "копія" Кім Кардаш`ян показала величезні груди: фото

1.8т Читати матеріал російською

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, показала фанатам чергове пікантне фото. На ньому вона позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди.

Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Демі Роуз

Демі Роуз

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Major glow up pending ... 🌞

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

Зазначимо, зірка часто радує своїх шанувальників пікантними знімками.

I love me enough for the both of us💕 @lolo_creativ

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

♥ ️ ♠ ️ ♥ ️

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

🌴✨ @lolo_creativ

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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Особа
Демі Роуз
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